Järvenpään lukion yleislinjan keskiarvoraja oli tänä vuonna 8,83. Kolmen lapsen äiti Emilia Saloranta pohtii, onko tarkoituksenmukaista, että kasin keskiarvolla ei enää pääse oman paikkakunnan lukioon.

Järvenpään lukio on kaupunkinsa ainoa lukio. Opiskelijoita on jo yli tuhat.­

Järvenpää on noussut Uudenmaan sisällä kyseenalaiselle kärkisijalle. Jos tänä vuonna mieli kotikaupungin lukion yleislinjalle, piti keskiarvon hipoa yhdeksää.

Muissa maakunnan lukiokoulutusta järjestävissä kunnissa oli kussakin vähintään yksi lukio, jonka keskiarvoraja oli Järvenpään lukion rajaa matalampi. Tieto käy ilmi Opetushallituksen tilastoista.

Järvenpääläinen kolmen lapsen äiti Emilia Saloranta nosti asian esiin blogissaan ja kaupunkilaisten Facebook-ryhmässä. Hän kertoi järkyttyneensä kuultuaan, kuinka korkealle keskiarvoraja on kivunnut.

”Lapset urheilevat aika tavoitteellisesti, ja meillä on ollut periaatteena se, että kasi on koulussa vallan riittävä numero. Siinä kohtaa kun katsoin, että kaupungin ainoan lukion keskiarvo on 8,8, halusin kysyä, miten perheissä on Järvenpäässä toimittu, jos keskiarvo ei ole riittänyt kaupungin ainoaan lukioon”, Saloranta sanoo.

Salorannan vanhin lapsi on vasta kuudennella luokalla. Saloranta kertoo kuitenkin pohtineensa, missä vaiheessa on otettava puheeksi lapsen kanssa se, jos tämän keskiarvo ei välttämättä riitä kaupungin lukioon ilman lisäpanostusta.

Samalla hän korostaa, ettei hän halua päättää lapsensa puolesta, mihin tämä jatkaa opiskelemaan peruskoulun jälkeen.

Järvenpään ainoan lukion keskiarvoraja on kymmenessä vuodessa noussut yli yhden kouluarvosanan verran. Tänä vuonna raja lukion yleislinjalle oli 8,83.

Nousua selittää ainakin lukion kasvanut hakijamäärä, kertoo Järvenpään lukion rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi. Toissa keväänä hakijoita oli 426, tänä keväänä 481. Aloituspaikkoja on vuosittain noin 300.

”Aina ei ole ollut tällaista määrää hakijoita. Hyväksymisrajat asettuvat sen mukaan, paljonko lukioon on hakijoita. Koulutuksen järjestäjällä ei ole määräysvaltaa siinä, mihin raja asettuu”, Lehtiniemi sanoo.

Lukion kannalta suosio on myös iloinen asia, Lehtiniemi tulkitsee.

”Tämä on vähän liian houkutteleva koulu. Opetustarjontaa on pyritty tekemään opiskelijalähtöisesti ja yleislinjallakin on pyritty laajentamaan tarjontaa. Ilmeisesti tämä puree nuoriin ja hakijoita tulee ympäryskunnistakin.”

Eniten hakijoita tulee Järvenpään lisäksi lähikunnista. Tällä hetkellä opiskelijoita on 15 eri paikkakunnalta.

Emilia Saloranta sai avaukseensa Facebookissa satoja viestejä. Osa kommentoijista oli sitä mieltä, että asiasta on vielä liian aikaista murehtia.

Osa jakoi kokemuksia itkien numeroitaan nostaneista lapsista ja optimoinnista, jossa yläkoulun valinnaisaineiden arvosanoja muutetaan numeroista hyväksytty-merkinnöiksi keskiarvon parantamisen toivossa.

”Jos lapsella on muutama kahdeksikko enemmän todistuksessa kuin viereisen kunnan oppilaalla, onko tarkoituksenmukaista, että lapset alkavat kulkea kuntien välillä ristiin pitkiä koulumatkoja?” Saloranta kysyy.

”Yhteiskunnan viesti nuorille tulisi olla, että päälle kasin keskiarvo riittää lukioon haluavalle, jos kyseessä on paikkakunnan ainoa lukio. Erikoislukiot ovat asia erikseen. Nuorten kuormittuminen ja paineet huolestuttavat”, Saloranta sanoo.

Saloranta ei haluaisi, että korkeat keskiarvorajat ajavat koululaisia suorittamaan elämäänsä jo varhain. Monilla lapsilla voi koulun lisäksi olla tavoitteellisia harrastuksia ja muita intohimon kohteita, joille tulisi myös antaa tilaa.

”Toivoisin, ettei lapsuus loppuisi liian lyhyeen. Optimointia ehtii tehdä lukiossakin, ja paineita siellä tulee varmasti esimerkiksi opiskelijavalintojen uudistuksen takia.”

Järvenpään lukion rehtori Lehtiniemi muistuttaa, että myös Järvenpään ympäryskunnissa on monia hyviä lukioita, joihin ovet voivat aueta matalammallakin keskiarvolla.

”Totta kai me haluaisimme, että järvenpääläiset pääsisivät lukioon, mutta emme voi asettaa heitä etusijalle.”

Salorantakin kertoo kuulleensa kehuja esimerkiksi Tuusulan lukion Kellokosken toimipisteestä.

”Vaikka ympäryskunnissa on paljon hyviä vaihtoehtoja, arki vaikeutuu kyllä siitä, jos pitää lähteä junalla tai kahdella bussilla viereiselle paikkakunnalle. Ja totta kai olisi kiva päästä lukioon, jossa ovat ne kaverit, joiden kanssa on kasvanut.”

Saloranta arvioi, että jo kahdeksikon keskiarvo kertoo kyllä lukiokelpoisuudesta. Hän lisää, että eri opettajilta voi saada samalla osaamisella eri arvosanoja, mikä voi tehdä lukioon hakijoiden välille marginaalisen mutta kohtalokkaan parin desimaalin eron.

Järvenpään lukion rehtori Lehtiniemi muistuttaa, ettei ensi vuoden sisäänpääsyrajoja voi päätellä tämän vuoden rajojen perusteella.

Viime vuonna esimerkiksi kovatasoisesta keskiarvostaan tunnetun espoolaisen Etelä-Tapiolan lukion keskiarvoraja romahti yllättäen.

Hän kertoo törmänneensä urallaan valitettaviin tapauksiin, joissa nuori on jättänyt hakematta haluamaansa kouluun, koska on ajatellut, ettei pääse sisään. Haun tulosten saavuttua on selvinnyt, että pisteet olisivatkin riittäneet sisäänpääsyyn.

”Suosittelisin nuorta miettimään ensisijaisesti, minne haluaa ja laittamaan ne kohteet ykköseksi ja kakkoseksi. Yhteishaku on sikäli oikeudenmukainen, että järjestelmä kyllä katsoo, mihin pisteet riittävät.”