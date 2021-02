Kiinteistöliiton apulaispäälakimiehen mukaan uhkasakon määrääminen parveketupakoinnin kiellon noudattamiseksi on erittäin harvinaista.

Parvetupakoinnin kiellon valvominen on toisinaan vaikeaa.­

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus määräsi parveketupakoijalle uhkasakon, jos tämä ei lopeta parvekkeella tupakointia taloyhtiön kiellosta huolimatta.

Ympäristökeskus sai puhelimitse viime vuoden syyskuussa ilmoituksen siitä, että Järvenpäässä sijaitsevan kerrostaloyhtiön yhden asunnon parvekkeella poltetaan toistuvasti tupakkaa.

Terveystarkastaja totesi marraskuussa tekemänsä tarkastuksen näköhavainnon perusteella, että ilmoituksen kohteena olleessa asunnossa oli henkilö tupakoimassa.

Parvekkeella tupakoinut vastasi vastineessaan, ettei ollut polttanut nikotiinipitoisia savukkeita parvekkeella vaan sähkötupakkaa. Ympäristökeskus vastasi parveketupakointikiellon koskevan myös sähkötupakkaa.

Ympäristökeskus määräsi uhkasakon, jos asukas ei jatkossa noudata parveketupakoinnin kieltoa.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen sanoo uhkasakon määräämisen parveketupakointikiellon noudattamiseksi olevan erittäin harvinaista.

”Tupakkalakia on arvosteltu siitä, että lain noudattamista on hankala valvoa. Viranomaisella on harvoin riittävästi resursseja käydä paikan päällä katsomassa, tupakoidaanko parvekkeella”, Pynnönen toteaa.

Kun tupakkalaki astui voimaan, alussa oli epäselvää, koskeeko parvekkeen tupakointikielto myös sähkötupakointia.

”Laissa todetaan, ettei asuinhuoneiston asuintilaa koskeva tupakointikielto koske sähkösavukkeen käyttämistä. Mikäli parveke katsottaisiin asuintilaksi, kielto ei siis koskisi sähkötupakointia. Parveketta ei kuitenkaan ole tulkittu asuintilaksi.”