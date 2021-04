Keski-Uudellemaalle muuttaa nyt paljon lapsiperheitä ja nuoria ensiasunnon ostajia.

Keski-Uudellemaalle muuttaa nyt paljon lapsiperheitä ja nuoria ensiasunnon ostavia pariskuntia. Suurin kysyntä on isommista perheasunnoista.

Keski-Uudenmaan kuntien Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Tuusulan väestönkasvu kiihtyi viime vuonna.

Kuntien väkimäärä kasvoi viime vuonna enemmän kuin keskimäärin vuosina 2015–2019. Yhteensä kuntien väkimäärä kasvoi 1500:lla vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.

Keski-Uudenmaan kuntien väestömäärän kasvaessa myös asuntokauppa kävi vilkkaana alueella. Kiinteistönvälitysalan keskusliiton tilastojen mukaan myytyjen asuntojen määrä kasvoi Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa viime vuonna edellisvuoteen verrattuna.

Kiihtynyt väestönkasvu nosti myös asuntojen keskimääräisiä neliöhintoja Keravaa lukuun ottamatta.

Keravan neliöhintojen lasku johtuu siitä, että viime vuonna vanhojen asuntojen myyntimäärät kasvoivat ja uudiskohteiden laskivat edellisvuoteen verrattuna.

Asunnonostoa suunnittelevat hakeutuvat nyt aktiivisesti Keski-Uudellemaalle, katsovat HS:n haastattelemat kiinteistönvälittäjät. Alueella välittäjänä ja kaupanvahvistajana toimiva Tero Saloniemi kertoo, että ostotoimeksiantojen määrä on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana.

Myös kiinteistönvälittäjänä Keski-Uudellamaalla toimiva Tuija Kuiri kertoo, että kysyntää on erityisesti isommille perheasunnoille.

”Kolmen tai neljän makuuhuoneen rivitalohuoneistoja kysytään eniten. Myös omakotitaloja kohtaan on kiinnostusta. Tällaiset kohteet saattavat mennä nopeasti kaupaksi, vanhat kerrostaloasunnot saattavat olla pitempään myynnissä”, Kuiri sanoo.

Saloniemi on myös havainnut, että isompien perheasuntojen myynti on parantunut viimeisen vuoden aikana.

”Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana ostajien kiinnostusta on myös lisännyt se, jos asuntoon voi sijoittaa kotitoimistotilan”, Saloniemi kertoo.

Asunnon ostajissa on Kuirin mukaan paljon lapsiperheitä. Saloniemi on puolestaan huomannut, että ostajissa on ollut lapsiperheiden lisäksi paljon ensiasuntoa ostavia nuoria pariskuntia.

Saloniemen havaintojen mukaan Keski-Uudenmaan kunnista Järvenpää ja Kerava ovat vetovoimaisempia asunnon ostajille kuin Hyvinkää ja Tuusula.

”Tuusulan liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ovat huonommat kuin Järvenpään ja Keravan. Hyvinkään etäisyys pääkaupunkiseudulle saattaa olla joillekin asunnon ostoa suunnitteleville liian pitkä”, Saloniemi arvioi.

