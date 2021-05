Järvenpää rakentaa lähivuosina kotimuseon tuntumaan uuden Ainolan aluekeskuksen.

Järvenpäässä säveltäjä Jean Sibeliuksen kotimuseon Ainolan tuntumaan rakennetaan lähivuosina yli 1 500 uutta asuntoa.

Järvenpää rakentaa uuden Ainolan aluekeskuksen Järvenpään keskustan rinnalle. Kotimuseon suojainen miljöö metsän ympäröimänä kuitenkin säilyy.

Kotimuseo Ainola sijaitsee noin kilometri länteen radasta ja Ainolan asemasta. Kotimuseo on ollut rauhallisessa paikassa metsän suojaamana, lisäksi museon ja radan välisellä alueella ei ollut pitkään liiemmälti asutusta.

Nyt radan ja Ainolan välinen ympäristö on hiljalleen muuttumassa asutummaksi. Ainolan aseman kohdalle radan länsipuolelle on viime vuosien aikana valmistunut uusia asuntoja. Rakentaminen on kiihtynyt, ja alueen uusimman vaiheen rakentaminen alkoi viime syksynä.

Radan länsipuolelle radan tuntumaan rakentuu nyt kerrostaloja, Ainolanväylän tuntumaan kotimuseo Ainolan suuntaan rakentuu puolestaan matalampia rivitaloja. Alueella on myös omakotitalotontteja, joiden tarjouskilpailu järjestettiin viime syksynä.

Radan länsipuolelle rakentuu yhteensä noin 600 asuntoa.

Kotimuseo Ainolan rauha ei katoa, vaikka lähistölle tulee uusia asuntoja.

”Ainola on jatkossakin suojaisessa paikassa, kun museota ympäröivä metsä säilytetään. Olemme keskustelleet rakentamista suunniteltaessa Museoviraston kanssa, joka on huolehtinut siitä, että Ainolan kulttuuriympäristö säilyy”, Järvenpään hankekehityspäällikkö Salla Niemelä kertoo.

Ainolan aluekeskus rakentuu myös pääradan itäpuolelle, samalla aseman paikka muuttuu.

Ainolan asema on tarkoitus siirtää noin 500 metriä etelään, johon rakennetaan uusi asemarakennus. Aseman ympärille rakentuu Ainolan alueen keskuskortteli, johon tulee liike- ja toimistotilaa.

Keskuskorttelin ympäristöön Ainolanväylän tuntumaan radan itäpuolelle rakentuu kerros- ja rivitaloja. Niemelä kertoo pääradan itäpuolelle Ainolaan valmistuvan noin 1200–1300 asuntoa. Alueelle tulee myös 100–200 uutta työpaikkaa.

”Alueen kaavaehdotusta valmistellaan parhaillaan, aikataulun mukaan kaava valmistuu ensi vuoden syksyllä.”

Ainolan alueen rakennustyöt etenevät vaiheittain.

”Ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle todennäköisesti vuonna 2023 tai 2024. Alueen rakentaminen jatkuu sen jälkeen 2030-luvun puolelle saakka.”