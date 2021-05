Järvenpää tilasi ulkopuolisen arvion siitä, kuinka Kinnarin koulun tilat toimivat. Vanhempainydistyksen puheenjohtajan mielestä Järvenpää säästää väärästä paikasta, kun koululla käytetään opetuksessa avotiloja.

Järvenpään Kinnarin koululla halutaan saada lisää kokemuksia avotilan käytöstä opetuksesta ennen kuin avotiloja mahdollisesti muutetaan suljetuiksi luokkahuoneiksi. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajan mielestä avotiloista pitäisi luopua jo nyt.

Elokuussa vuonna 2019 valmistunut Kinnarin koulu rakennettiin niin, että osa koulusta on avointa tilaa, joka voidaan jakaa pienempiin osiin liikuteltavilla seinillä.

Koulun opetustilat kiertävät rakennuksen keskelle sijoitettua liikunta- ja juhlasalia. Osa opetustiloista on perinteisiä erikoisluokkia ja osa opetussoluja, joissa on erikokoisia tiloja.

Kouluun rakennettiin myös kaksi monimuoto-opetukseen tarkoitettua suurempaa tilaa, joissa oli tarkoitus muodostaa erilaisia opetustiloja siirrettävillä kalusteilla ja sermeillä.

Oppilaiden vanhemmat olivat kuitenkin huolissaan siitä, että avoimissa tiloissa on liian meluisaa opiskella. Tämän jälkeen kahteen isompaan avotilaan rakennettiin hiihtlomalla viime vuonna väliseinät akustiikan parantamiseksi.

Uudisrakennuksen lisäksi 1–9 luokat käsittävällä Kinnarin koululla on nykyään käytössään vanha koulurakennus, C-rakennus, joka otettiin käyttöön peruskorjauksen jälkeen viime elokuussa.

Järvenpään kaupunki tilasi ulkopuolisen auditoinnin Kinnarin koulun tilojen toimivuudesta, arvio valmistui maaliskuussa. Auditoinnin toteuttivat Pasi Majasaari, Jukka Väisänen ja Eero Väätäinen. Majasaari on Vantaan Hämeenkylän yhtenäiskoulun rehtori ja Väisänen on saman koulun apulaisrehtori. Väätäinen on puolestaan eläkkeellä oleva entinen rehtori ja Vantaan opetuspäällikkö.

Avoimia opetustiloja ei ainakaan toistaiseksi vähennetä Kinnarin koululla, kun koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan jälkeen aikanaan palataan normaaliopetukseen. Arvio katsoo, ettei Kinnarin koululla ole tarvetta suuriin tilamuutoksiin tai -lisäyksiin tällä hetkellä.

Järvenpään opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola sanoo, että Kinnarin koulussa on jatkossakin sekä suljettuja että avoimia luokkatiloja.

”Avoimia tiloja on nyt C-rakennuksen valmistuttua suhteessa vähemmän kuin koulun valmistuessa vuonna 2019. Kaksi isoa tilaa on jaettu väliseinällä pienemmiksi tiloiksi. Suljettuja opetustiloja on myös peruskorjatussa rakennuksessa”, Narvo-Akkola kertoo.

Narvo-Akkola sanoo ymmärtävänsä vanhempien huolen siitä, että avoimet opetustilat ovat meluisampia ja että tilojen akustiikka on heikompi kuin suljetuissa tiloissa. Hän toteaa kuitenkin, että avoimien opetustilojen käytöstä tarvitaan enemmän kokemusta ennen kuin voidaan arvioida, onko avoimia tiloja syytä muuttaa suljetuiksi.

”Kinnarin koulun opetustilojen käytöstä ehdittiin saamaan vain noin puolen vuoden kokemus ennen kuin koronarajoitukset vaikuttivat opetuksen järjestämiseen. Se on liian lyhyt aika tilojen käyttöönottoon ja toimintakulttuurin kehitykseen. Tarvitsemme uusien tilojen käytöstä kokemuksia pitemmältä ajalta. Tämän jälkeen voimme tarvittaessa tehdä tilamuutoksia”, Narvo-Akkola toteaa.

Narvo-Akkolan mielestä avoin oppimistila ei toimi kaikkien oppiaineiden opetuksessa.

”Yläkoulussa eri oppiaineet vaativat pääsääntöisesti omat opetustilansa, koska eri oppiaineiden opettaminen samanaikaisesti on avotiloissa hankalaa. Toisaalta avotiloja voi hyvin käyttää projektityöskentelyssä ja eriyttämisessä. Lisäksi avoimissa oppimisympäristöissä mahdollistuu joustava ryhmittely ja yhteisopettajuus.”

Palvelualuejohtaja sanoo, että Kinnarin koulussa haetaan nyt tasapaino siihen, kuinka paljon opetuksessa käytetään avointa tilaa ja kuinka paljon suljettuja luokkia.

”Luonnehtisin, että heilurin ääripäissä ovat suljettu luokkajakoinen tila ja avoin oppimisympäristö. Pyrimme nyt Kinnarissa etsimään heilurille paremman paikan, jotta saamme toiminnalle mahdollisimman optimaalisen joustavan oppimisympäristön.”

Kinnarin koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Kristiina Saarnikko ei lämpene ajatukselle, että avoimista tiloista halutaan vielä lisää kokemuksia ennen kuin tiloissa mahdollisesti tehdään muutoksia. Hänen mielestään jo nyt on havaittu, etteivät avoimet tilat sovellu alakoulun opetukseen.

”Avoin oppimistila on meluisa, eikä se ole hyväksi lapsille. Myös muiden lasten vanhemmat ovat kertoneet, että lapset kärsivät melusta avotilassa”, Saarnikko sanoo.

Saarnikko ei ymmärrä, miksi Järvenpää haluaa saada lisää kokemuksia avotilojen käytöstä ennen kuin avotiloja mahdollisesti muutetaan suljetuiksi.

”Puolen vuoden aikana näkee, mitkä opetustilat toimivat ja mitkä eivät. On turha piiloutua korona-ajan taakse. Vaikka väkeä on koululla vähemmän, melu ei poistu”, Saarnikko sanoo.

Saarnikon mielestä täysin avoimista opetustiloista pitäisi luopua kokonaan.

”Avoimiin opetustiloihin voisi rakentaa taiteseinän, jonka voisi tarvittaessa ottaa käyttöön.”

Vanhenpainyhdistyksen puheenjohtajan mielestä Järvenpää tavoittelee ainoastaan säästöjä rakentaessaan avoimia opetustiloja Kinnarin kouluun.

”On väärin, että säästöt kohdistuvat lapsiin. Se aiheuttaa hallaa pitemmän päälle. Jos lapselle on tullut ongelmia meluisasta opetusympäristöstä, ongelmia voi olla vaikea korjata jälkikäteen. Säästöjä pitää tehdä, mutta ne on haettava muualta”, Saarnikko toteaa.

Kunnilla on paljon itsenäistä päätösvaltaa opetusta koskevissa päätöksissä. Kunta päättää opetukseen käytettävistä resursseista, jotka vaikuttavat kaikkiin muihin päätettäviin asioihin.

”Laki antaa puitteet opetuksen järjestämiselle. Laki päättää minimistä. Kunta voi halutessaan päättää, että opetusta koskevat päätökset toteutetaan laajempana”, Kuntaliiton hyvinvoinnin ja sivistyksen johtaja Terhi Päivärinta kertoo.

Kunta päättää esimerkiksi siitä, minkälainen palveluverkko kunnassa on.

”Kunta päättää, mihin koulut sijoitetaan ja millä tavalla oppilaat sijoitetaan. Koulu voi olla esimerkiksi 1–2- tai 1–9 luokkainen tai ala- tai yläkoulu”, Päivärinta havainnollistaa.

Kunta päättää myös, kuinka oppilaiden kuljetus tarvittaessa järjestetään.

”Lain mukaan kunnan on järjestettävä oppilaille maksuton kuljetus koululle, jos koulumatkaa on yli viisi kilometriä. Kunta saattaa kuitenkin esimerkiksi lopettaessaan kouluja päättää, että kuljetus oppilaille järjestetään lyhyemmällä matkalle.”

Kunnan toimivaltaan kuuluu myös päättää opetusryhmien koosta, minkälaisia painotuksia opetustarjontaan tehdään sekä opetushenkilöstön palkkauksesta.

”Kunnan hallintosääntö määrittää, mistä opetusasioista päättää valtuusto ja mistä lautakunnat. Joistakin opetusasioista päättävät virkamiehet.”