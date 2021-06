Perussuomalaiset oli nousemassa Järvenpään toiseksi suurimmaksi puolueeksi, kun äänistä oli laskettu 35,8 prosenttia. Puolueen ääniharava on Remontti-Reiskana tunnettu Jorma Piisinen.

Sdp oli nousemassa Järvenpään suurimmaksi puolueeksi, kun Järvenpään äänistä oli laskettu 35,8 prosenttia. Sdp oli saamassa 23,1 prosenttia äänistä.

Todellinen nousija oli ennakkoäänten perusteella perussuomalaiset, joka oli saamassa 19,9 prosenttia äänistä. Vuoden 2017 kuntavaaleissa perussuomalaisten äänisaalis oli 8,8 prosenttia.

Kolmanneksi suurin puolue oli ennakkoäänten perusteella kokoomus, joka oli saamassa 18,9 prosenttia äänistä.

Vuodesta 1988 toimineen Järvenpää Plus -kansanliikkeen äänisaalis näytti ennakkoäänten perusteella jäävän vaatimattomaksi. Kun äänistä oli laskettu noin kolmannes, oli Järvenpää Plus -kansanliikkeen saamassa vain 7,3 prosenttia äänistä. Viime kuntavaaleissa Järvenpää Plus sai 15,9 prosenttia äänistä.

Vihreiden tulos oli 12,6 prosenttia, keskustan 7,4 prosenttia, vasemmistoliiton 5,8 prosenttia ja kristillisdemokraattien 3,2, kun äänistä oli laskettu 35,8 prosenttia.

Suurin henkilökohtainen äänisaalis näytti olevan Sdp:n 26-vuotiaalla Eemeli Peltosella, joka on tällä hetkellä Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Kun äänistä oli laskettu 35,8 prosenttia, Peltonen oli saamassa 395 ääntä.

Heti Peltosen perässä oli Remontti-Reiskana tunnettu perussuomalaisten Jorma Piisinen, joka oli saamassa 386 ääntä. Piisinen on tullut tunnetuksi MTV3:lla esitetyn Joka kodin asuntomarkkinat -ohjelman juontajana.

Järvenpään viime kuntavaalien suurimmat ääniharavat, Helinä Perttu (kok) ja Mika Gilan (Järvenpää Plus) eivät olleet näissä vaaleissa ehdolla.

Viime vaaleissa äänikuningatar oli Perttu, joka sai 589 ääntä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana kuluneella valtuustokaudella toiminut Perttu ilmoitti huhtikuussa, ettei hän asetu enää ehdolle vaaleissa.

Perttu perusteli päätöstään muun muassa politiikan keskustelukulttuurin tulehtumisella Järvenpäässä.

Lue lisää: ”Politiikan ilmapiiri on ollut pitkään ikävää” – Järvenpään kuntapolitiikan vahva vaikuttaja luopuu yllättäen ehdokkuudestaan vaaleissa

Perussuomalaisten nousu laittaa asetelmia uusiksi Järvenpäässä.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa kokoomus ja Sdp olivat Järvenpään suurimmat puolueet. Kokoomuksen kannatus oli tuolloin Järvenpäässä 20,1 prosenttia ja Sdp:n 19,3 prosenttia. Kokoomus sai valtuustoon 11 ja Sdp 10 paikkaa. Yhteensä Järvenpään valtuustossa on 51 valtuutettua.

Perussuomalaiset oli viime vaaleissa 8,8 prosentin äänisaalillaan vasta viidenneksi suurin puolue.

Nyt, kun äänistä oli laskettu kolmannes, Sdp oli saamassa valtuustosta 12 paikkaa, perussuomalaiset 11 ja kokoomus 10 paikkaa.

Kolmanneksi eniten ääniä vuoden 2017 kuntavaaleissa sai kansalaisliike Järvenpää Plus, jota äänesti 15,9 prosenttia järvenpääläisistä. Järvenpää Plus on vuodesta 1988 toiminut kansalaisliike, jonka äänisaalis on 2000-luvun kuntavaaleissa vaihdellut 10,4 prosentista 16,8 prosenttiin.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa Järvenpään neljänneksi suurin puolue oli vihreät, joka sai 15,4 prosenttia äänistä.

Järvenpää Plus ja vihreät saivat viime vaaleissa molemmat valtuustoon 8 paikkaa. Nyt kun äänistä oli laskettu kolmannes, vihreät oli saamassa valtuustoon kuusi ja Järvenpää Plus neljä paikkaa.

Perussuomalaiset ja keskusta olivat viime kuntavaaleissa Järvenpäässä lähes tasoissa. Perussuomalaiset saivat 8,8 prosenttia äänistä ja keskusta 8,4 prosenttia. Keskusta sai Rkp:n kanssa solmitun vaaliliiton takia valtuustoon viisi paikkaa, kun taas perussuomalaiset joutui tyytymään neljään paikkaan.

Nyt keskusta oli saamassa valtuustoon neljä paikkaa.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa vasemmistoliitto sai 6,6 prosenttia äänistä ja valtuustoon 3 paikkaa. Kristillisdemokraattien äänisaalis oli 4,4 ja valtuustopaikkoja puolue sai 2.

Nyt vasemmistoliitto oli saamassa valtuustoon kolme ja kristillisdemokraatit yhden paikan.