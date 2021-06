Kunnallisessa päätöksenteossa korostuu yhteistyö yli puoluerajojen, muistuttavat entiset kunnan­valtuutetut Järvenpäässä.

Marita Virkki (vas.), Jukka Virkki, Mehmet Alakas, Gölten Alakas ja Pekka Heikkinen analysoivat vaalitulosta Järvenpään keskustassa. He muistuttavat, että uusilta valtuutetuilta kaivataan ennen kaikkea yhteistyötaitoja.

Auringon paisteessa Järvenpään Sibeliuksenkadulla on hyvä ruotia sunnuntain vaalitulosta. Joukko Järvenpään kokoomuksen aktiiveja istuu kahvilla ja suorastaan innostuu, kun sattumalta ohi kävellyt toimittaja pyytää heitä kertomaan vaalitunnelmistaan.

”Hyvät ovat tunnelmat. Näyttää siltä, että meillä on hyvät mahdollisuudet yhteistyöhön ja konsensuspolitiikan tekemiseen”, sanoo Pekka Heikkinen.

Heikkinen toimi kuluvalla kaudella kokoomuksen valtuutettuna, mutta ei ollut näissä vaaleissa ehdolla.

Yhteistyötä ja konsensusta tarvitaan, sillä Järvenpään kolme suurinta puoluetta, Sdp, kokoomus ja perussuomalaiset, ovat lähes samankokoiset. Sdp:n ja kokoomuksen yhteistyöllä on Järvenpäässä pitkät perinteet, mutta perussuomalaiset ei ole koskaan aiemmin ollut kaupungissa näin suuri.

Perussuomalaiset nousi kakkos- tai kolmospuolueeksi useissa keskisuurissa kaupungeissa, kuten esimerkiksi Hyvinkäällä, Kotkassa ja Kokkolassa.

Vaikuttaa siltä, että perussuomalaisten nousu keskisuurissa kaupungeissa ei perustu niinkään puolueelle tuttuihin maahanmuuttokysymyksiin vaan paikallisesti tärkeisiin teemoihin.

Järvenpäässä perussuomalaisten ääniharavaksi nousi kaupungin suurimman äänisaaliin kerännyt Jorma Piisinen. Piisinen tuli tunnetuksi MTV3:lla esitetyn Joka kodin asuntomarkkinat -ohjelman juontajana.

Vaalikampanjassaan Piisinen piti esillä erityisesti home- ja kosteusvaurioisten koulu- ja päiväkotirakennusten kunnostamista, eli perinteisiä kuntavaaliteemoja.

Monissa maanantain vaalianalyyseissä pohdittiinkin jo, millaiseen yhteistyöhön muiden puolueiden kanssa perussuomalaiset ovat kunnissa valmiita.

”Ajaakseen asioitaan heidän pitää tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Aika näyttää, miten se onnistuu”, totesi muun muassa vaalitutkija Sami Borg Helsingin Sanomien haastattelussa.

Järvenpäässä ollaan luottavaisia siihen, että yhteistyö eri valtuustoryhmien välillä sujuu.

”Kun kahdella puolueella on molemmilla 11 paikkaa ja perussuomalaisilla 10, ei siinä kannata kauheasti lähteä riitelemään. Uskon, että perussuomalaiset ovat rakentavasti mukana valtuustotyössä”, järvenpääläinen Heikkinen sanoo.

”Yhteistyö päätöksenteossa on todella tärkeää. Pitää tuoda omat mielipiteet esille, mutta pitää myös kuunnella muita. Valtuustossa ihmiset tekevät kaupungin hyväksi tärkeää työtä”, jatkaa naapuripöydässä istuva Mehmet Alakas.

Myös Alakas on istunut pitkään kokoomuksen edustajana Järvenpään valtuustossa. Enää hän ei ole ollut ehdolla.

26-vuotias Eemeli Peltonen oli Järvenpäässä Sdp:n ääniharava. Valtuustoa kuluneella kaudella johtanut Peltonen luottaa siihen, että valtuustossa eri puolueet löytävät yhteisen sävelen.

Vaalien jälkeisissä tunnelmissa näytti siltä, että yhteistyöhön on hyvät edellytykset. Järvepään ääniharavat, perussuomalaisten Jorma Piisinen sekä Sdp:n Eemeli Peltonen, puhuivat molemmat yhteistyön puolesta.

”Järvenpäässä on yleensä löytynyt asioihin hyvin yhteistä näkemystä. Nyt alkuun on valtuustossa tutustumista, sillä melkein puolet valtuutetuista on uusia”, Sibeliuksenkadulla vastaan tullut Peltonen sanoo.

26-vuotias Peltonen toimi kuluneella kaudella Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja nauttii arvostusta myös yli puoluerajojen.

Yhteistyöstä puhui vaali-iltana myös perussuomalaisten Piisinen.

”Katsotaan, josko saataisiin ruuvattua, niin ettei sitä [kuntaveron korotusta] tulisikaan. Toivottavasti saataisiin yhteistyökykyinen valtuusto ja voitaisiin tästä päättää yhdessä”, Piisinen sanoi haastattelussa vaali-iltana.

Perussuomalaisten noususta Järvenpäässä on kiittäminen pitkälti juuri Piisistä. Hän keräsi lähes kolmanneksen perussuomalaisten äänistä.

Lisäksi perussuomalaiset näkyi aktiivisesti Järvenpään katukuvassa ennen vaaleja, arvioi Sibeliuksenkadun kokoomusaktiivien seurueeseen liittynyt Kaj Nordström.

”Perussuomalaisilla oli hyvin vahvaa jalkautumista. He ottivat tilan haltuun ja kampanjoivat aktiivisesti.”

Miia Railiolle ja Pekka Malmille on tärkeää, että kunnassa huolehditaan lapsiperheiden palveluista, kuten lähikouluista ja harrastusmahdollisuuksista. Mukana lounaalla oli myös Elli Railio.

Vastaantulijoita jututtaessa käy nopeasti selväksi, että vaikka äänestetty on, eivät odotukset ole seuraavan valtuustokauden osalta kovin korkealla.

”Sanoisin, että ihan sama, kuka johtaa, niin ei siellä mitään tapahdu”, sanoo lounaalle istahtanut Pekka Malmi.

”Mutta äänestää pitää tietysti, että saa sitten valittaa”, hän jatkaa.

Malmin äänestyspäätöksessä tärkeiksi olivat nousseet lapsiperheiden palvelut, lähikoulu ja harrastusmahdollisuudet.

”Katsotaan, josko sieltä jotain tulisi.”

86-vuotias Elvi Moisio toivoo parannuksia terveydenhoidon palveluihin.

Samansuuntaisia mietteitä on myös Elvi Moisiolla, joka tulee vastaan Sibeliuksenkadulla. 86-vuotias Moisio on asunut Järvenpäässä jo melkein 40 vuotta.

”Samanlaisena se meno varmasti jatkuu. Samat naamat siellä ovat. Mutta ei sitä tiedä vielä, mitä sieltä tulee.”

Moisio toivoo tulevalla valtuustokaudella parannusta terveyspalveluihin.

”Jos pääsisi lääkäriin, edes puhelimella. Lääkärihommat ovat täällä ihan jumissa.”

Tuusulalainen Mia Merisalo (vas.) ja hyvinkääläinen Anna Holopainen olivat seuranneet jännityksellä Keski-Uudenmaan vaalituloksia. ”Itselle tärkeitä asioita olivat lähiympäristöstä ja luonnosta huolehtiminen sekä nuorten palvelut”, Holopainen sanoo.

