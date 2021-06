Perus­suomalaisten Jorma ”Remontti-Reiska” Piisinen tuli tyhjästä ja nappasi Keski-Uudenmaan äänikuninkuuden. Piisisen voittokulku pedattiin yllättävällä tavalla sosiaalisessa mediassa, kirjoittaa HS Paikallisten uutistuottaja Esa Juntunen.

Tehkää linnunpönttö.

Tällaisen tehtävän Jorma Piisinen ja viisi muuta käsistään kätevää kaveria saivat tv-ohjelman koekuvauksissa 1990-luvun alussa. Piisinen rakensi pöntön, joka maastoutui hienosti. Katsojat äänestivät hänet suosikikseen.

Siitä alkoi ”Remontti-Reiskan” tarina Joka kodin asuntomarkkinat -ohjelmassa.

Jorma Piisinen kuvattuna 90-luvun alussa.

Nyt liki 30 vuotta myöhemmin Piisinen remontoi Järvenpään kunnallispoliittisia asetelmia täysin uuteen uskoon. 1 155 äänellään hän oli Keski-Uudenmaan äänikuningas perussuomalaisten listoilta.

Juuri hänen ansiostaan perussuomalaiset ottivat hurjan loikan radanvarsi­kaupungissa lyhyen junamatkan päässä Helsingistä.

Vielä vuoden 2017 kuntavaaleissa perussuomalaiset saivat vajaat 9 prosenttia äänistä Järvenpäässä. Nyt puolue yli kaksinkertaisti tuloksensa neljästä valtuutetusta kymmeneen. Myös muissa Keski-Uudenmaan kunnissa perussuomalaiset paransivat asetelmiaan, mutta Järvenpäässä prosentuaalinen loikka oli tarkalleen laskettuna suurin.

Miten se on mahdollista? Mistä ihmeestä perussuomalaiset sai tilaa kasvaa näin paljon?

Esimerkiksi naapurissa Tuusulassa selitys löytynee demareista. Pormestari Arto Lindberg (sd) uumoili sunnuntaina HS:lle demariäänestäjien loikanneen perussuomalaisten leiriin.

Järvenpäässä tilanne on kuitenkin toinen, kun tarkastelee viereistä grafiikkaa. Kaupungissa Sdp, kokoomus ja perussuomalaiset kävivät tiukan taistelun ykkössijasta.

Tuloksen ymmärtämiseksi pitää tutustua ensin valtakunnan mittakaavassa harvojen tuntemaan yhdistykseen.

Järvenpää plus on jo 80-luvulta lähtien toiminut sitoutumaton kansalaisliike, joka on menestyksekkäästi saanut ehdokkaitaan valtuustoon. Yhdistys on vaihtanut nimeään useaan otteeseen.

Näissä vaaleissa yhdistys menetti kolme paikkaa. Sen rivit ovat muutenkin rakoilleet, ja jäseniä on joko loikannut muihin puolueisiin tai lopettanut politiikassa. Lopetuspäätöksen teki esimerkiksi liikkeen vuoden 2017 ääniharava, leipomoyrittäjä Mika Gilan.

Yhdistyksen sisällä käytiin vastikään merkillinen hässäkkä. Sen entinen sihteeri loi suljetun Facebook-ryhmän, johon kaikilla ei ollut asiaa. Jäsen erotettiin, mutta asiaa puitiin oikeudessa asti.

Oikeus kumosi erottamisen ja laittoi yhdistyksen maksamaan korvauksia sihteerille. HS haastattelemat kuntapolitiikan vaikuttajat Järvenpäästä arvioivat, että somesotkusta syntynyt mainehaitta vaikutti kehnoon vaalitulokseen.

Aivan vaalien alla alkoi tapahtua kokoomuksessa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, rehtori Helinä Perttu ilmoitti luopuvansa ehdokkuudestaan. Järvenpään voimanaisena pidetty Perttu ilmoitti, että luottamustoimi vie liikaa aikaa, mutta vihjaili mystisesti ongelmista päätöksenteossa.

Kokoomuksen voimahahmo Helinä Perttu ei lähtenyt ehdolle Järvenpäässä. Hän kuvaili poliittista ilmapiiriä ”ikäväksi ja epäasialliseksi”.

”Politiikan ilmapiiri ja keskustelukulttuuri on ollut Järvenpäässä jo pitkään niin ikävää ja epäasiallista, että en löydä enää motivaatiota ja voimavaroja jatkaa”, hän kirjoitti tiedotteessaan keväällä.

Erityisen kovasti politiikkoja on kritisoitu HS:n tietojen mukaan kahdessa paikallisessa politiikkaan keskittyvässä Facebook-ryhmässä. Toinen niistä perustettiin, koska ensimmäisessä loanheitto kävi liian kovaksi.

Kaikki tämä siis kytkeytyy sosiaaliseen mediaan: Ensin Järvenpää plus hommaa itse itsensä negatiivisiin otsikoihin somehärdellillään, seuraavaksi moni ehdokas empii lähteä koko leikkiin, koska laineet käyvät Facebookissa liian kovana.

Sitten esiin astuu Remontti-Reiska.

Todennäköisesti Järvenpään perussuomalaisissa on riemuittu hänen ehdokkuudestaan. Tv:stä tuttu, käsistään kätevä ja kohuissa ryvettymätön rakennusmies, joka puhuu kouluista, on taatusti ollut monelle helppo rasti äänestyskopissa.

Mutta on vielä yksi erittäin tärkeä asia: Piisinen ei ole ollut sosiaalisessa mediassa. Hän liittyi Facebookiin vasta vaalikampanjansa takia.

Järvenpäässä ei ole ollut populistista liikehdintää muuta maata enempää. Some yksinkertaisesti vaikuttaa ajaneen muilta pasmat sekaisin, ja tilaa tuli puhtaalle kasvolle.

On sinänsä huolestuttavaa, että arkielämämme tärkeitä päätöksiä tekeviin valtuustoihin on yhä vähemmän halukkaita ikävien verkkokeskustelujen takia.

HS:n kuulemat poliitikot toivovat, että meininki kaupungin kunnallispolitiikassa rauhoittuisi alkavalla kaudella. Sitä tukee se, että valtuustosta vajaa puolet on nyt uusia.

Piisinen itse kommentoi HS:lle sunnuntaina, että ”toivottavasti saataisiin yhteistyökykyinen valtuusto”.

Nyt kun Piisinen ottaa ensiaskeleitaan somessa, niin syksy näyttää, onko hänellä edessään elämänsä suurin remonttityömaa.

