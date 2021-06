Keusoten lomautukset tuovat 1,3 miljoonan euron kertaluonteisen säästön. Niiden ei pitäisi vaikuttaa esimerkiksi ajanvaraukseen.

Keski-Uudenmaan sote (Keusote) lomauttaa hallinnollisissa tehtävissä olevat työntekijät 14 vuorokaudeksi ensi syksyn aikana.

Yhtymähallitus päätti tiistaina käynnistää yt-neuvottelut lomautuksista. Neuvottelujen tavoitteena ei ole henkilöstön irtisanominen.

”Lomautukset eivät toivottavasti vaikuta Keusoteen hoitoon hakeutuvien arkeen, koska lomautukset koskevat hallintohenkilöstöä”, yhtymähallituksen puheenjohtaja Annika Kokko sanoo HS:lle.

Keusoten puhelinpalvelussa on ollut pahoja ongelmia alkuvuoden aikana. Ajanvarauksessa on ollut ruuhkaa, ja takaisinsoitto on ajoittain kestänyt useita päiviä.

Hallintohenkilöstön lomautukset eivät Kokon mukaan pahenna ajanvarauksen ongelmia, koska ajanvarausta on nyt ulkoistettu muualle.

”Keusotessa on kesäkuussa käynnistetty kokeilu, jossa puhelinpalvelun ruuhkatilanteessa puhelut ohjautuvat yhteistyötaholle.”

Asiakas saa tuolloin saman palvelun riippumatta siitä, vastaako puheluun Keusote vai yhteistyökumppani.

Hallintohenkilöstön lomauttaminen tuo Keusoten tiedotteen mukaan 1,3 miljoonan euron kertaluonteisen säästön. Keusote kuitenkin huomauttaa, että säästö on vain osa tarvittavista lisäsopeutustoimista.

Keusoteen kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä ja Pornainen.