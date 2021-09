Mopojen aiheuttama melu häiritsee Järvenpäässä. Nyt nuoret ehdottavat ratkaisuksi omaa moposuoraa.

Nuorten mopoharrastajien epäviralliset kokoontumiset, eli mopomiitit, puhuttavat Järvenpäässä. Niihin voi osallistua kerralla jopa satoja harrastajia mopoineen, ja kulkuneuvoista lähtevä pärinä saa etenkin yöaikaan monet lähiseudun asukkaat raivon partaalle.

Varsinkin tänä kesänä asiasta on tullut runsaasti valituksia, kertoo järvenpääläinen lukiolainen Urho Reina. Hän uskoo, että se johtuu osittain siitä, ettei mopomiittejä muutamaan vuoteen järjestetty. Nyt kun ne nyt tänä kesänä tekivät paluun, se on koettu erityisen häiritseväksi.

”Kun on parisataa mopoa yökahteen asti liikkeellä, niin totta kai niistä lähtee tosi paljon melua. Näiden miittien alla on tullut aika paljon valitusta, ja esimerkiksi Facebookissa keskustelu on eskaloitunut. Yksi yritys laittoi myös viestiä ja kielsi ajamasta niiden alueella.”

Järvenpäässä ei ole virallista paikkaa, jossa mopoilijat voisivat järjestää miittejään. Se on Reinan mukaan johtanut siihen, että nuoret käyttävät muun muassa yritysten parkkipaikkoja tapaamisiin.

Hän pohti pitkään miten asian voisi ratkaista. Erilaisissa keskusteluissa nousi esiin tarve niin sanotulle moposuoralle.

Moposuora on suora tienpätkä tarpeeksi kaukana asutuksesta, jossa nuoret saisivat luvan kanssa ajaa mopoineen. Esimerkiksi Pohjois-Karjalasta Kontionlahdelta löytyy tällainen vuonna 2018 avattu moposuora, joka on kerännyt paljon positiivista huomiota sosiaalisessa mediassa.

Reina loi suorasta kansalaisaloitteen, joka julkaistiin 28. elokuuta.

”Vastaanotto on lähtökohtaisesti ollut ihan sikahyvä. Yllättävän paljon ihmiset ovat huomioineet tätä. Monet mopoilevat tutut ovat jakaneet tätä omissa Snapchat-stooreissaan, ja tämä oli jaettu paljon myös Facebookissa.”

Suoraa negatiivista palautetta esityksestä Reina ei ole kuullut ollenkaan.

”Totta kai jotkut välillä sanovat, että mopoilu on harrastuksena vaarallinen, mutta sitäkään ei ole tässä yhteydessä tuotu esille. Tällainen suorahan nimenomaan vaan lisäisi miiteissä turvallisuutta, kun ei olisi riskiä, että autoilijat tulee vahingossa keskelle suoraa.”

Järvenpään mopomiitissä poltettiin kumia heinäkuun alussa.

Reina uskoo, että jos Järvenpäästä löytyy sopiva paikka, virallisella moposuoralla voisi olla hyvät mahdollisuudet toteutua.

”Eri asia on kuitenkin, että löytyykö sellaista paikkaa.”

Aloitteessaan Reina ehdottaa, että voisi selvittää soveltuisiko kaupungin Diggarinkatu, Halkiantie, Minkkikatu, Tempo tai Ahertajankatu tarkoitukseen.

Mopomiitit ovat Reinan mukaan nuorten näkökulmasta olennainen osa mopoilukulttuuria.

”Ne ovat mopoharrastuksessa ainut isompi asia ja ehdottomasti tärkeitä.”

Miitteihin osallistuvat nuoret ovat hänen mukaansa 15-vuotiaista ylöspäin. Miittien jujun voisi Reinan mukaan tiivistää kahteen seikkaan.

”Niissä ajetaan letkassa ja sen jälkeen jollekin suoralle, missä pääsee näyttämään taitoja, esimerkiksi jos osaa keulia. Samalla pääsee myös tutustumaan mopoilijoihin ja juttelemaan siinä sivussa.”

Lue myös: Moponuoret ovat jokakesäinen ilmiö, joka kuumentaa tunteita