Tyhjillään ollut hotelli herää henkiin Järvenpäässä. Hotellissa ei ole vastaanottotiskiä, vaan asiakas menee huoneeseen ovikoodilla.

Järvenpään melkein puolitoista vuotta tyhjillään olevalle hotellille on löytynyt pyörittäjä.

Hotellia operoi aikaisemmin Scandic, joka ilmoitti jo ennen koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilaa, että se lopettaa hotellitoiminnan tiloissa huhtikuun lopussa vuonna 2020.

Kiinteistön omistava Mandatum Life etsi Scandicin vetäytymisen jälkeen kiinteistöön uutta hotellioperaattoria. Korona-aika vaikeutti myös hotellien toimintaa, ja tiloihin oli vaikea löytää uutta operaattoria.

Lue myös: Scandic-hotelli lopettaa Järvenpäässä ensi keväänä

Nyt hotellin tiloihin on löytynyt uusi toimija, kun Noora Aartio ja Mika Järvinen alkavat pyörittää tiloissa hotelli Sointua.

Yrittäjät tiedottavat hotelli Soinnun olevan ”digihotelli”. Hotellissa ei ole vastaanottotiskiä, vaan asiakas pääsee huoneeseen ovikoodilla.

Aartio ja Järvinen pyörittävät tällä hetkellä Raisiossa hotelli Loimua ja Kangasalassa hotelli Kuohua.

Järvenpäähän oli vaikea löytää uutta operaattoria hotellin pitäjäksi. Aartio pitää kuitenkin Järvenpäätä hyvänä kohteena hotellille.

”Tämä kesä sujui hyvin Kangasalan ja Raision hotelleissa, kun kotimaan matkailu oli vilkasta. Järvenpää on markkinana aktiivinen ja kehittyvä. Hotellin sijainti on hyvä rautatieaseman vieressä. Kun hinnoittelu on tehty oikein, hotellilla on kysyntää”, Aartio toteaa HS:lle.

Aartio ja Järvinen tiedottavat, että hotelli avataan ensi vuoden alussa. Tarkempi ajankohta varmistuu myöhemmin.