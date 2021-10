Motoristit osoittivat tukeaan koulukiusaamista vastaan Kinnarin koululla Järvenpäässä. Kaupungin mukaan motoristikulkueen kaltaiset spontaanit tempaukset eivät ole täysin ongelmattomia.

Kymmenet motoristit osoittivat tukeaan koulukiusaamista vastaan Järvenpään Kinnarin koululla viime viikon keskiviikkona 29. syyskuuta. He osallistuivat erikoiseen tempaukseen, jossa koulukiusattu poika haettiin pois koululta.

Tapahtuma sai alkunsa, kun järvenpääläinen Lars Sorri sai tietää, että hänen poikansa oli joutunut koulukiusaamisen uhriksi. Sorri selvitti asiaa ja ilmeni, että myös Sorrin pojan kiusaaja oli kiusattu.

”Poikani kiusaajan äidiltä sain tiedon, että kiusaajaa itseään oli kiusattu, jopa pahoinpidelty koulussa”, Sorri kertoo.

Tämän jälkeen Sorri päätti viedä kiusatun pojan kouluun moottoripyörällään, jotta kiusaajat näkisivät, että pojan takana on väkeä ja että kiusaaminen loppuisi.

”Kerroin pojalle aamulla, että tulen myös hakemaan hänet moottoripyörällä iltapäivällä. Paria tuntia ennen lähtöä mietin, että jos mukaan saisi useamman moottoripyöräilijän. Laitoin asiasta kutsun paikalliseen Facebook-ryhmään.”

Kutsu sai motoristit liikkeelle. Sorri kertoo, että paikalla oli 52 moottoripyöräilijää, muutama autoilija sekä muutama mopoilija. He tapasivat paikallisella huoltoasemalla ja ajoivat letkassa koululle.

”Halusimme tempauksellamme kertoa, että koulukiusaaminen on vaiettu salaisuus, josta ei nosteta hirveää haloota.”

Kinnarin koulun rehtori Päivi Oinasmäki sanoo tempauksen olleen rauhallinen ja kaikin puolin ok.

”Olemme samalla puolella, kiusaamista ei saa olla lainkaan. On kuitenkin tärkeää sopia tällaiset tapahtumat yhteistyössä koulun kanssa. On kaikkien asia puuttua kiusaamiseen ajoissa. Puutumme monin tavoin kiusaamiseen. Kysymys on kuitenkin henkilökohtaisista asioista, eikä niitä voi käsitellä julkisuudessa”, Oinasmäki toteaa.

Järvenpään opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola sanoo puolestaan, että motoristikulkueen kaltaiset spontaanit tempaukset eivät ole täysin ongelmattomia.

”Kiusaaminen on iso yhteiskunnallinen ongelma, johon aikuisten tulee puuttua. Järvenpäässä moniammatillista kiusaamisen vastaista työtä tehdään päivittäin kaikissa kouluissa. Huoltajat ovat tässä työssä tärkeässä roolissa”, Narvo-Akkola kirjoittaa sähköpostiviestissään.

”Ilmiö on vaikea ja monisyinen, eivätkä tällaiset spontaanit tempaukset ole täysin ongelmattomia. Ne saattavat pahimmillaan herättää pelkoa ja leimata eri osapuolia. Mikäli tempauksia halutaan tehdä, on niistä tärkeää olla etukäteen yhteydessä koulun kanssa.”