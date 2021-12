Löydetty radioaktiivinen aine oli strontium-metallin radioaktiivinen isotooppi.

Järvenpääläisen kierrätysmetalliyrityksen romukuorman seasta löydettiin viime viikolla kimpale radioaktiivista ainetta, kertoo Säteilyturvakeskus (Stuk).

Yrityksen säteilyvalvontalaitteet hälyttivät romukuorman seassa olleesta säteilylähteestä, jonka jälkeen yrityksen työntekijät eristivät säteilylähteen sisältäneen kuorman romupihalle siten, ettei siitä ole vaaraa sen ihmisille.

Ilmoitus havainnosta tehtiin välittömästi sen löydyttyä, minkä jälkeen Stukin työntekijät kävivät tutkimassa kuorman ja löytöpaikkaa ympäröivän alueen.

Säteilyn alkuperäksi paljastui Stukin tutkimuksissa strontium-metallin radioaktiivinen isotooppi 90, jota käytetään esimerkiksi paperitehtaiden paperin laatua mittaavissa laitteissa.

Löydetty aine on terveydelle vaarallista erityisesti, jos sitä joutuu elimistöön tai se on kosketuksissa ihon kanssa.

Romukuorman seasta löytynyt säteilevä aine otettiin talteen ja kuljetettiin turvallisesti Säteilyturvakeskuksen säteilevien aineiden varastoon.

Strontiumin alkuperästä tai käyttötarkoituksesta ei toistaiseksi ole tietoa.

Säteilyturvakeskuksen toimistopäällikkö Santtu Hellstén sanoo, että tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, mikä romukuorman seasta löytynyt radioaktiivinen aine on kemiallisesti.

”Pyrimme selvittämään myös aineen kemiallista koostumusta.”

Stukilla ei ole myöskään vielä tietoa siitä, mistä radioaktiivinen aine on peräisin.

”Löytynyt kokkare ei ole aineen tyypillinen olotila. Otamme perjantaina yhteyttä luvanhaltijoihin, joilla on lupa käyttää strontium-lähteitä. On mahdollista, että nyt löydettyä strontium-lähdettä on käytetty teollisuudessa tai tutkimuskäytössä. Laiminlyönnin seurauksena strontium on saattanut kulkeutua romukuormaan.”

Järvenpäässä tehty säteilylöytö on Hellsténin mukaan harvinainen.

”Tämän tyyppistä radioaktiivista löytöä, joka liittyy teollisuus- tai tutkimuskäyttöön, ei ole löytynyt aikaisemmin. Romupihoilta säteilylöytöjä yleensä on tullut muutaman kerran vuodessa Suomessa. Tuolloin kysymys on yleensä ollut siitä, että romupihan säteilyportit ovat hälyttäneet, kun vanhasta laitteesta on tullut säteilyä.”

Järvenpään säteilylöydöstä ei Hellsténin mukaan ole syytä huolestua. Hellstén sanoo, että valvontajärjestelmät toimivat hyvin säteilystä varoitettaessa.

”Romupihoilla on mittauslaitteet, jotka hälyttävät heti, jos säteilyä sisältävä auto ajaa sisään.”

Oikaisu 9.12.2021 klo 13.03: Toisin kuin jutussa aiemmin väitettiin, löydetty metalli ei ollut strontoniumia vaan strontiumia.