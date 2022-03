Tämä työmaa etenee hitaasti, mutta se on kaikkien mielestä okei – Kemikaali­alan yritys rakentaa itselleen päämajaa aivan uudella tavalla

Pesu- ja kemikaalialan yritys Trans-Clean Oy:lle valmistuu parhaillaan uudet toimitilat Järvenpäähän. Työmaalla liki kaiken tekevät poikkeuksellisesti opiskelijat.

Aurinko paistaa helmikuun viimeisenä maanantaina, kun rakennustyöntekijät aloittavat työviikkoa järvenpääläisen teollisuusalueen tontilla. Siihen nousee ajoneuvopesuaineiden valmistaja Trans-Clean Oy:lle uudet toimitilat.

Noin 1 500 neliömetrin suuruisen kemianteollisuuden tuotantotilan rakennustyöt alkoivat viime syksynä. Työt valmistuvat vuonna 2024 tai 2025.

Työmaassa on erikoinen piirre: Sen aikataulu on tavanomaista hitaampi, koska rakentamisesta vastaavat Keski-Uudenmaan koulutusyhtymä Keudan opiskelijat.

”Työmaa on Keudan opiskelijatyömaa, jossa opintojensa eri vaiheessa olevat opiskelijat tekevät töitä rakennuksella. Rakennuksella työskentelevät opiskelijat vaihtuvat säännöllisesti”, kertoo tiimiesimies Aki Koski Keudalta.

Aikataulu on hitaampi, koska työmaa on samalla oppimisympäristö.

Työmaan opiskelijat suorittavat rakennusalan ammattitutkintoa. Työmaalla on myös rakentamisen perusteet maahanmuuttajille -koulutusohjelmassa opiskelevia.

Keudan tiimiesimies Aki Koski johtaa töitä rakennuksella, Trans-Cleanilla on rakennusprojektin kokonaisvastuu. Parhaillaan on käynnissä perustusvaiheen työt.

Töiden edetessä esimerkiksi maalariksi tai muurariksi opiskelevat tulevat työmaalle.

Rakentamisen perusteet maahanmuuttajille -koulutusohjelmassa opiskelevat muun muassa Aman Keflay, Estifanos Mebrahtu ja Jatta Solo.

Suomen kielen opiskelu osana koulutusohjelmaa on vielä kesken, suomi taipuu kolmikolta suppeasti. Keflay tiivistää kolmikon ajatukset koulutuksesta lyhyesti.

”Koulutus on hyvää, työmaalla työskennellessä oppii koko ajan”, hän summaa.

Rakennusalan perustutkintoa tekevä Tapio Vepsäläinen on niin ikään samalla työmaalla. Finnairin Cateringissa työskentelevä Vepsäläinen on ollut lomautettuna melkein koko pandemiasta aiheutuneen poikkeustila-ajan. TE-toimisto ohjasi hänet kouluttautumaan rakennusalalle. Koulutusohjelma alkoi viime syksynä.

”Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta rakennuksilla työskentelystä, ala kuitenkin kiinnosti”, Vepsäläinen kertoo.

Vepsäläinen on työskennellyt osana opintojaan myös omakotitalotyömaalla Vantaan Itä-Hakkilassa. Nyt Vepsäläinen tuli Järvenpäähän hommiin, sillä omakotitalon työmaalla on tauko.

Tapio Vepsäläinen on ollut lomautettuna töistään Finnair Cateringilla ja kouluttautuu nyt rakennusalalle. ”Työ tekijäänsä opettaa”, Vepsäläinen tiivistää työmaalla tapahtuvan opiskelun merkityksen.

Vepsäläinen kertoo oppineensa rakennuksilla työskentelyn lisäksi sen, minkälainen kokonaisuus rakennustyömaahan liittyy. Ja se kokonaisuus on yllättävän suuri, hän sanoo.

”Olen esimerkiksi oppinut tavarantoimituksista sen, että rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet 25–30 prosenttia. Kustannukset nousevat, kun rakentamisen buumi on kova. Suunnittelun merkitys on myös tärkeä, sen ansiosta hävikki on pieni”, Vepsäläinen tiivistää.

Trans-Cleanin työmaalla töitä johtava Aki Koski kertoo työmaalla olevan lähtötasoltaan erilaisia opiskelijoita.

”Opiskelijoissa on vanhempia opiskelijoita ja heillä saattaa olla aikaisempaa osaamista rakennusalalla työskentelemisestä. He neuvovat ja ohjaavat nuorempia opiskelijoita työmaalla. Puhutaan niin sanotusta vertaisoppimisesta.”

Trans-Cleanin työmaa on Keudan ensimmäinen, jossa opiskelijat rakentavat yritykselle toimitilat. Aikaisemmin opiskelijat ovat oppilastyönä tehneet omakotitaloja ja pienempiä kohteita.

Trans-Cleanin toimitilojen valmistuttua Keuda pyrkii Kosken mukaan löytämään uuden toimitilojen rakennusprojektin.

Keudalle työmaa antaa mahdollisuuden varmistaa, että koulutuksen laatu säilyy.

”Koulutuksessa on tärkeää oppilaitoksen ja yrityksen vastavuoroisuus. Kouluttamalla Keudan opiskelijoita niin, että he työskentelevät työmaalla, varmistamme, että teemme sellaista koulutusta, jota työelämä tarvitsee. Samalla myös opettajien osaaminen kehittyy”, Keudan johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu toteaa.

Trans-Cleanin toimitilat valmistuvat siis hitaammin, kun töitä tekevät opiskelijat. Tästä huolimatta yritys halusi antaa urakan Keudan opiskelijoille.

”Olemme aikaisemmin auttaneet sosiaalisesti vaikeassa asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä. Tällä kertaa kysyimme Keudasta, voisimmeko auttaa jollakin tavalla opetuksen järjestämisessä. Opiskelijat, joilla on oppimisvaikeuksia, pääsevät aktiivisemmin mukaan tämän hankkeen kautta työelämään sekä tutustumaan käytännössä rakentamiseen”, Trans-Cleanin toimitusjohtaja Lasse Herranen kertoo.

Järvenpäässä toimiva Trans-Clean oy valmistaa muun muassa autonpesuaineita sekä siivouskemikaaleja. Yhtiö myös tuo maahan autokemikaaleja.