Upea talvinen kuva Uudeltamaalta päätyi yhdysvaltalaisen julkkis­kiinteistövälittäjän someen – ”Kuvan käyttö on lähtenyt käsistä”

Newyorkilainen kiinteistövälittäjä Ryan Serhant julkaisi Instagram-tilillään kuvan Järvenpään Tervanokasta.

Tuusulanjärvi sai kansainvälistä huomiota, kun newyorkilainen kiinteistövälittäjä Ryan Serhant julkaisi Instagram-tilillään kuvan Järvenpään Tervanokasta.

Serhant on yksi kiinteistövälittäjistä, jotka ovat mukana New Yorkin luksuslukaalit [Million Dollar Listing] -realitysarjassa.

Suomessa C Moren esittämässä sarjassa nuoret kiinteistönvälittäjät kartuttavat omaisuuttaan myymällä kysyttyjä koteja Yhdysvaltojen varakkaimmilla asuinalueilla.

Pia Lindberg bongasi Serhantin kuvan ja laittoi sen Facebookin Järvenpää-ryhmään.

”Kuvatekstissä pohdittiin, että ’mitä tuo ihminen miettii. Hän näyttää yksinäiseltä.’ Serhant kertoi itse elävänsä parhaillaan ruuhkavuosia”, Lindberg kertoo HS:lle.

Kuva ei ole enää näkyvillä Instagramissa, koska se julkaistiin palvelun tarinat-osiossa, jossa kuvat ja videot ovat nähtävillä vain vuorokauden ajan.

Lindberg pohti postauksessaan, että kuka kuvan on ottanut. Nopeasti selvisi, että kysymyksessä on Mikko Lagerstedtin kuva.

Lagerstedt kertoo HS:lle, ettei hänellä ole mitään hajua siitä, kuinka kuva on kulkeutunut newyorkilaisen kiinteistövälittäjän Instagram-kuvitukseksi.

”Kuvan käyttö on lähtenyt käsistä, kun sitä on laitettu niin moneen paikkaan. Kuvaa on ollut aika paljon Instagram-tileillä, eikä sen yhteydessä ei ole aina lähdettä. Kuva löytyy äärimmäisistä kolkista. Esimerkiksi toissa viikolla yhdysvaltalainen kirjailija Gregg Braden julkaisi kuvan Facebook-tilillään”, Lagerstedt sanoo.

Tuusulassa asuva Lagerstedt kertoo ottaneensa kuvan marraskuussa vuonna 2017.

”Lähdin Tuusulanjärven rantaan, kun siellä oli voimakas lumisade. Olin siellä jonkun aikaa ja huomasin miehen käppäilevän rannalla. Kuvaushetkellä kello oli noin kymmenen.”

Lagerstedt kertoo aloittaneensa kuvausharrastuksen vuonna 2008. Elantonsa hän on tienannut kuvaamalla 6–7 vuoden ajan.

”Teen maisemavalokuvausta. Myyn lisenssejä kuvien käytöstä, kuvia on käytetty muun muassa mainoksissa ja kirjan kansissa. Olen myynyt lisenssejä myös ulkomaille, muun muassa Etelä-Koreaan ja Yhdysvaltoihin. Julkaisen kuvia sosiaalisessa mediassa. Lisenssin ostajat ovat löytäneet ne usein sieltä.”

Lagerstedt kertoo kuvaavansa paljon Tuusulassa ja sen lähialueilla.

HS yritti tavoittaa Serhantia Instagramin kautta, mutta tuloksetta.

