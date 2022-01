Poliisilla on tällä hetkellä tutkittavana useita väkivaltaiseen velanperintään liittyviä rikostapauksia. Tapauksiin liittyen useita henkilöitä on vangittu.

Järvenpäässä ja Nurmijärvellä on tapahtunut joulukuussa ja tammikuussa toistuvasti väkivaltaista velanperintää.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessaan, että poliisilla tällä hetkellä tutkittavana useita väkivaltaiseen velanperintään liittyviä tapauksia.

Poliisin tiedotteen mukaan suurin osa velanperintään liittyvistä rikostapauksista liittyy tavalla tai toisella huumekauppaan. Osaan rikostapauksista on liittynyt myös törkeitä ryöstöjä.

”Epäiltyjen tekijöiden matkaan on lähtenyt uhrien arvokastakin omaisuutta, kuten televisioita, pelikonsoleita, puhelimia, käteistä rahaa ja pankkikortteja. Uhrien nimissä on otettu myös pikavippejä ja tehty ostoksia”, rikoskomisario Krista Vallila kertoo tiedotteessa.

Vallilan mukaan velanperinnän kohteita on myös teräaseilla uhkaamalla pakotettu autoihin ja viety pankkiautomaateille, jossa heidät on pakotettu nostamaan rahaa. Heitä on myös muilutettu ulkona.

Tapauksille ominaista on se, että osalliset ovat tunteneet toisensa entuudestaan. Teot ovat pääosin tapahtuneet yksityisasunnoissa, missä asianomistajia on pidetty vastoin tahtoaan ja pahoinpidelty muun muassa teräaseita ja muita lyömäaseita käyttäen. Sivullisille ei tapahtumista ole aiheutunut vaaraa.

”Tapauksia on viime vuoden joulukuussa ja tämän vuoden tammikuussa ollut sen verran useita, että voimme jo puhua velanperintään liittyvästä ilmiöstä”, kertoo rikoskomisario Markku Lylykangas tiedotteessa.

Lylykankaan mukaan väkivaltaista velanperintää on nyt enemmän kuin vuosi sitten.

”Vuoden takaisen verrattuna voisi sanoa, että velanperintä on nyt yleistynyt. Toisaalta emme tiedä, ovatko kaikki väkivaltaiseen velanperintään liittyvät tapaukset tulleet poliisin tietoon vuosi sitten”, Lylykangas toteaa HS:lle.

Osalla poliisin epäilemistä henkilöistä ei ole ollut mainittavaa rikoshistoriaa ja he ovat olleet nuoria aikuisia. Epäillyt rikokset ovat tulleet lähipiirille täysin yllätyksenä.

Tapauksiin liittyen useita henkilöitä on vangittu.

Tapauksia tutkitaan Itä-Uudenmaan poliisissa muun muassa rikosnimikkeillä törkeä vapaudenriisto, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö, törkeä kotirauhan rikkominen, huumausainerikos, huumausaineen käyttörikos ja maksuvälinepetos.