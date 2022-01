Aluevaalien menestyksen jälkeen Perttu lupaa harkita, lähteekö hän taas ehdolle seuraavissa kuntavaaleissa.

Helinä Perttu on toiminut aikaisemmin muun muassa Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Järvenpään kuntapolitiikassa aikaisemmin pitkään vahvasti vaikuttanut Helinä Perttu (kok) teki paluun politiikkaan, kun hänet valittiin sunnuntain aluevaaleissa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuutetuksi.

Perttu sai vaaleissa 824 ääntä eli toiseksi eniten ääniä kokoomuksen ehdokkaista Keski-Uudellamaalla.

Perttu ilmoitti yllättäen juuri ennen viime vuoden kuntavaaleja, ettei lähde ehdolle kuntavaaleissa. Siinä vaiheessa hän oli ollut valtuutettuna vuodesta 2005 alkaen ja toiminut kaupunginhallituksen puheenjohtajana yli kahdeksan vuoden ajan.

Järvenpään Kartanon koulun rehtorina toimiva Perttu perusteli tuolloin ehdokkuudestaan luopumista sillä, että luottamustoimen hoitaminen on aikaa vievää. Hän myös kuvaili politiikan ilmapiirin muuttuneen ikäväksi.

Mieli kuitenkin muuttui. Perttu lähti ehdolle aluevaaleihin ja tuli valituksi.

Perttu kertoo HS:lle huomanneensa, ettei kiinnostus vaikuttamiseen hävinnyt ja saaneensa kovasti pyyntöjä lähteä ehdokkaaksi. Uusi historiallinen aloitus aluevaltuustossa kiinnosti myös.

”Hyvinvointialueen valtuuston käsittelemät asiat ovat tuttuja, kun olen aikaisemmin toiminut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) hallituksessa sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa. Työni puolesta olen ollut tekemisissä oppilashuollon kanssa”, Perttu toteaa.https://www.vaalikone.fi/alue2022/embed/party-graph/districts/0-02

Perttu sanoo aluevaltuutettuna ajattelevansa Keski-Uudenmaan aluetta kokonaisuutena, eikä keskity vain Järvenpään asioihin.

”On muun muassa pohdittava uusia toimintoja, voidaanko esimerkiksi digitaalisuutta lisätä. Työvoiman saatavuuteen on myös kiinnitettävä huomiota. Työ ei ole helppoa. Meillä on hyvä valtuusto, jossa on mukana kokeneita poliitikkoja”, Perttu miettii.

Kun valtuutetun paikka aluevaaleissa irtosi hyvällä äänisaalilla, aikooko Järvenpään kuntapolitiikan takavuosien vaikuttaja olla jälleen ehdolla seuraavissa kuntavaaleissa vuonna 2025?

”Mistäpä tietää. Aluevaalien äänisaalis tuntuu hyvältä, oli vahva kannatus. Lupaan harkita valtuustoehdokkuutta”, Perttu vastaa.