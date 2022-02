Järvenpään Aino Areenalle johtava tie ruuhkautui pahasti syksyllä konserttiyleisön saapuessa. Järvenpään kaupunki pohtii, kuinka liikennejärjestelyjä voitaisiin parantaa.

Järvenpään Aino Areenan ympäristön asukkaat ovat suivaantuneita siitä, että areenan lähistön kadut tukkeutuvat pahasti, kun areenalla on isoja keikkoja.

Järvenpään Ainolassa sijaitsevan Ratsastuskeskus Ainon toiminta laajeni viime lokakuussa, kun keskukseen valmistui 3 200 katsojaa vetävä tapahtumapaikka Aino Areena.

Poikkeusolot ovat rajoittaneet tapahtumien järjestämistä Aino Areenalla, mutta areenalla on ollut muutamia konsertteja toiminnan alettua.

Aino Areena on keskellä Lepolan pientaloaluetta ja aivan vieressä on asutusta. Kaikki Lepolan asukkaat eivät ole innostuneita areenan tulosta alueelle.

”Syksyllä avattu konserttiareena tuli täytenä yllätyksenä naapureille. Tämä johtuu siitä, että ratsastuskeskuksen laajennusta markkinoitiin salibandyhallina ja kaavamuutoksessa puhuttiin monitoimiareenasta”, Marjut Vercellotti sanoo.

Lauri Tähkän konserttiin Aino Areenalle saapuneet käyttivät myös kevyen liikenteen väylää.

Hän asuu perheineen Lepolassa noin sadan metrin etäisyydellä areenasta.

Vercellotti toteaa Lepolan asukkaiden kärsineen syksyn aikana melu- ja liikennehäiriöistä.

”Konserttien aiheuttama melu yöllä on iso ongelma. Konsertit ovat usein jatkuneet aamuyön tunneille”, Vercellotti sanoo.

Liikennehäiriöt johtuvat Vercellottin mukaan siitä, että areenan sisääntuloreitit ovat puutteelliset.

”Ongelma on, että areena on rakennettu paikalle, johon vie vain pieni tie. Suurin osa katsojista tulee areenalle omalla autolla, koska lähellä on vain vähän julkista liikennettä. Konserttiin saapuvien liikenne aiheuttaa paljon melua ja häiriötä.”

Vercellotti kertoo marraskuun puolivälissä järjestetyn Lauri Tähkän konsertin aiheuttaneen pahoja liikenneruuhkia.

”Konsertissa oli noin 1­500 katsojaa. Ennen konserttia areenan lähistön teillä oli liikennekaaos, tiet olivat aivan tukossa. Autot ajoivat vastakkaista kaistaa ja kevyen liikenteen väylää pitkin.”

Vercellotti sanoo asukkaiden pyytäneen Järvenpään kaupungilta, että ongelmiin puututtaisiin. Lepolan asukkaat ovat perustamassa asukasyhdistystä ongelmien ratkaisemiseksi.

”Järvenpään kaupunki ei miettinyt suunnitteluvaiheessa, minkälaista melua ja liikennettä Areena aiheuttaa.”

Järvenpään kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen sanoo kaupungin saaneen palautetta alueen asukkailta liikenne- ja ääniongelmista. Palviainen kertoo kaupungin aloittaneen keskustelun areenan edustajien ja alueen asukkaiden kanssa siitä, kuinka ongelmat voitaisiin ratkaista.

”Olemme muun muassa tehneet äänimittauksia ja selvittäneet alueen liikenneasioita. Olemme myös hahmotelleet vaihtoehtoja, kuinka areenan liikenteenohjaukseen liittyviä ongelmia ratkaistaisiin. Jos areenalle rakennettaisiin uusi tie, se olisi pitempi prosessi”, Palviainen toteaa.

Aino Areenan liiketoimintajohtaja Antti Lehto myöntää liikenteen ruuhkautuneen pahasti Lauri Tähkän konsertissa.

”Tähkän konsertti on ollut ainoa tapahtuma, jossa on ollut ruuhkaa. Sujuvoittaaksemme liikenteen tuloa areenalle järjestimme konsertin jälkeen lisää väkeä vastaanottoon ottamaan pysäköintimaksun. Areenalle johtaa kaksi tietä. Olemme ohjanneet liikenteen läpiajoliikenteeksi eli areenalle saavutaan ja poistutaan eri tietä”, Lehto kertoo.

Lehdon mielestä Aino Areenalle on hyvät julkiset yhteydet.

”Ainolan asema on noin 600 metrin päässä. Lisäksi konserteista on järjestetty bussikuljetuksia Helsinkiin ja Hyvinkäälle. Bussit kiertävät lähialueet, kuten Korson, Keravan, Tikkurilan ja Jokelan. Bussikuljetuksiin olemme pyrkineet panostamaan, jotta areenalta poistuminen olisi jokaiselle mahdollisimman helppoa.”

Lehto sanoo areenan myös tehneen melumittauksia konserttien aikana, mittausten mukaan luvan mukaiset melurajat eivät ylittyneet.

”Meille on todella tärkeää, että ongelmat ratkaistaan. Olemme olleet mukana avaamassa asiasta keskustelun kaupungin ja paikallisten asukkaiden kanssa”, Lehto vakuuttaa.

Aino Areena järjestää ongelmista keskustelutilaisuuden tiistaina 1. helmikuuta kello 18 Areenalla. Paikalla on myös Järvenpään kaupungin edustaja.