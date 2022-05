Miljoona-asuntoja ei kovin usein ole myynnissä Järvenpäässä. Välittäjä kertoo, miksi järven rannalla olevasta vanhasta talosta pyydetään maltaita.

Järvenpäässä myydään parhaillaan omakotitaloa melkein miljoonalla eurolla. Miljoona-asuntoja on myynnissä Järvenpäässä erittäin harvoin.

Tervanokantiellä Järvenpään keskustan tuntumassa Tuusulanjärven rannalla on parhaillaan myynnissä omakotitalo 949 000 eurolla.

Oikotiellä olevan myynti-ilmoituksen mukaan vuonna 1974 rakennetussa omakotitalossa on asuinpinta-alaa 383,5 neliömetriä. Talo on saneerattu vuonna 1999.

Kohdetta kauppaava kiinteistövälittäjä Lauri Kuusela Roof-kiinteistövälitysyhtiöstä kertoo Tervanokantien kohteen hintapyynnön olevan yli 900 000 euroa, koska talo sijaitsee lähellä Järvenpään keskustaa ja tontilla on iso rakennusoikeus.

”Tontilla on rakennusoikeutta noin 500 neliömetriä, eli tontille on mahdollista rakentaa lisää”, Kuusela sanoo.

Korkea hintapyyntö on saattanut pitää ostajat loitolla. Talo on ollut Kuuselan mukaan myynnissä noin kahden vuoden ajan, hintapyyntö on laskenut hieman myyntiaikana.

”Kohteessa on käynyt katsojia, yksityisten lisäksi yrittäjiä. Talo on kiinnostanut ravintolatoimen yrittäjää tai yrittäjää, jolla on lastenkotitoimintaa.”

Miljoona-asuntoja ei Kuuselan havaintojen mukaan ole kovin usein ollut myynnissä Järvenpäässä tai Tuusulassa.

”Kuulin kollegalla olleen Tuusulassa Tuusulan rantatiellä myynnissä omakotitalon, jonka hintapyyntö oli 1,5 miljoonaa euroa. Talo on hieman uudempi kuin Tervanokantien kohde.”

”Miljoona-asunnon” keittiötä. Talo on ollut myynnissä parisen vuotta.

Vaikka Tervanokantien omakotitalo on ollut myynnissä pitkään, Kuuselan mielestä Järvenpäässä on mahdollista myydä asunto miljoonalla eurolla.

”Jos talo sijaitsee lähellä keskustaa, on Tuusulanjärven rannalla ja siinä on jotakin erikoista tai uniikkia, kohde on mahdollista kaupata miljoonalla eurolla.”

Maanantaina 2. toukokuuta Oikotien sivuilla oli myynnissä Keski-Uudenmaan kunnissa kaksi Tervankokantietä kalliimpaa omakotitaloa.

Hyvinkään Kytäjällä myydään 1 190 000 eruolla vuonna 2013 valmistunutta taloa, jonka asuinpinta-ala on 337 neliömetriä. Tuusulassa Tuusulanjärven rannalla myydään samalla hinnalla vuonna 1999 valmistunutta taloa, jonka asuinpinta-ala on 143 neliömetriä.

