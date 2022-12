Janne Niskasen tavoitteena on kerätä kaikki Alepa-pipot vuoden loppuun mennessä.

Muutamassa viikossa Janne Niskanen on onnistunut haalimaan yli puolet saatavilla olevista Alepan kaupunginosapipoista.

Muutama viikko sitten järvenpääläinen Janne Niskanen oli matkalla pelaamaan frisbeegolfia. Matkalla radalle Niskanen päätti piipahtaa ohimennen Vantaan Länsimäessä olevaan Kuulakujan Alepaan. Lyhykäinen piipahdus oli käänteentekevä.

”Näin siellä Alepa-pipon, jossa luki Kuulis. Innostuin ja ostin heti kaksi pelipipoiksi”, kertoo Niskanen.

Myöhemmin Tapaninvainion Alepan kohdalla Niskasen mieleen tuli, että pipoja saattaisi olla sielläkin. Pipot olivat kuitenkin loppuneet, joten hän ajoi Tapanilaan. Mukaan lähti kolme pipoa Mosa-tekstillä.

Nopeasti tilanne eskaloitui, ja nyt paria viikkoa myöhemmin Niskasen kotia koristaa jo yli 50 Alepa-pipoa. Kaupunginosapipoja on myytävänä yhteensä 99 kaupassa.

”Tarkoitukseni on kerätä ne kaikki.”

Janne Niskasen poikien Niilaksen ja Tiituksen ei tarvitse hermostua, jos omaa pipoa ei löydy aamukiireessä, sillä varapipoja on tarjolla runsaasti.

Ensimmäiset Alepan Kortteli-pipot tulivat myyntiin vuoden 2021 marraskuussa. HOK-Elannon viestintäpäällikkö Anniina Kortelan mukaan pipot myytiin loppuun alta aikayksikön. Tänä talvena pipoja tuotiin myyntiin kaikkiin pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien Alepoihin.

Niskasen tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä hänellä on kaikki 99 pipoa. Halvaksi keräily ei tule, sillä yksi pipo maksaa viisi euroa.

”Laskin, että varmaan joku 600 euroa näihin menee. Olen ostanut joistakin pipoista useampia kappaleita, jos joudun tekemään vaihtokauppoja.”

Tarjolla on ollut myös kaupunginosien nimillä varustettuja Alepa-sateenvarjoja, mutta ne eivät ole saaneet Niskasta innostumaan.

”Mutta, jos kesällä myyntiin tulee Alepa-lippis, niin ne pitää kyllä kerätä.”

Erityisen Alepa-uskollinen Niskanen ei kuitenkaan ole, vaan voisi keräillä myös jonkun muun kaupan mainoshattuja. Lidlin suuntaan hän on jo sellaisen tekemistä ehdotellutkin.

”Soitin jo yhdelle frendille, joka on töissä Lidlissä ja ehdotin, että he voisivat tehdä oman pipon.”

Janne Niskanen keräilee erilaisia päähineitä. Kotoa löytyy Alepa-pipojen lisäksi noin 150 erilaista hattua. Kokoelmiin kuuluu myös aurinkolaseja.

Niskasen keräily ei rajoitu vain pipoihin, vaan hän keräilee kaikenlaisia kiinnostavia päähineitä. Kotoa löytyy esimerkiksi stetson, dinosaurushattu ja pyöräilylakki.

Jos Niskanen näkee kiinnostavan päähineen, saattaa hän ostaa sen suoraan toisen päästä.

”Vähän aikaa sitten huomasin, että edellä seisoneella asiakkaalla oli hieno Abloy-pipo. Kysyin häneltä, haluaisiko hän myydä sen minulle. Hän sitten antoi sen minulle ilmaiseksi.”

Kesällä matkaan jäi pipon lisäksi pää. Onneksi kuitenkin vain mallinuken.

”Näin hienon vadelmapipon mallinuken päässä ja päätin, että ostan pipon päineen.”

Niskasen vaimo on tottunut keräilyharrastukseen, mutta perheen 4- ja 6-vuotiaissa lapsissa harrastus herättää toisinaan kummastusta.

”Kun ostin sen Abloy-pipon, niin lapset kysyivät, että isä, sulla on jo niin paljon hattuja, miksi sä haalit niitä?”

Siihen Niskasella ei ole selkeää vastausta.

”Olen hattufriikki ja minulla on kotona noin 150 erilaista hattua. Olen aina ollut semmoinen, että haluan, että muilla on hauskaa. Minusta tämä on hauska tempaus.”