Jari Tuomisen ideoimassa viskilasissa reunojen uurteet haihduttavat alkoholin pistävää hajua ja nostavat viskin aromit esiin. Kehitystyössä on ollut mukana kaksi yliopistoa sekä lääkäreitä ja aivotutkijoita.

Suomalaisen kesäilta on täynnä tuoksuja: sauna, savu ja koivusta tehty vasta. Ja voi käydä niin, että tuoksut voivat johtaa ahaa-elämykseen, kun lasissa on tilkka viskiä ja maistajana on hajujen ammattilainen.

Järvenpääläinen Jari Tuominen on juuri sellainen. Kemian tohtori teki työuransa Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä erilaisten hajujen ja tuoksujen analysoijana.

Saunaillassa Tuominen havaitsi, että häntä ympäröivät tuoksut olivat hyvin pitkälti samoja kuin viskilasista nenään nousi. Oli kuitenkin yksi ongelma.

”Etanolin haju tökkäsi nenään ja hautasi alleen viskin hienoja aromeja”, Tuominen muistelee.

Havainnosta on nyt kulunut runsas viisi vuotta.

Tuominen on 65-vuotias mutta ei suinkaan vielä eläkkeellä. Kemisti on kehittänyt SAVU-viskilasin, joka poistaa alkoholin kovan tuoksun.

Suomessa laseja on myyty vuoden aikana 5 000, ja nyt tähtäimessä ovat markkinat ulkomailla.

Tuominen ei pidä itseään viskien asiantuntijana, vaikka sanookin oppineensa matkan varrella ”yhtä ja toista”.

Hänellä oli tapana maistella viinejä ystäviensä kanssa, ja sitä kautta hän tutustui myös viskiharrastajiin.

”He pyysivät minua esitelmöimään hajuista ja tuoksuista. Viini- ja viskiharrastajille on yhteistä, että he hakevat parasta aromikokemusta, ja siinä hajuaisti on välttämätön”, Tuominen sanoo.

Etenkin viskeissä alkoholin kova haju saattaa kuitenkin karkottaa vasta-alkajan. Tuominen kertoo amerikkalaistutkimuksesta, jossa kävi ilmi, että 98 prosenttia naisista ja yli 80 prosenttia miehistä pitää etanolia epämiellyttävänä hajuna.

Koska viskiharrastajat juovat viskinsä lasista, lähtökohta oli selvä: Tuomisen täytyi suunnitella lasi, jossa alkoholin pistävä haju ei haittaisi nautiskelua.

Ja kun ajatus alkoi kirkastua, Tuominen piirsi ensimmäisen luonnoksen lasista ensimmäiseen asiaan joka sattui käteen - kirjekuoreen.

Jari Tuominen on tehnyt työuransa hajujen analysoijana VTT:llä.

Viskilasin kehittämisen lähtökohta oli puhtaasti tieteellinen, ja ratkaisua ongelmaan lähdettiin etsimään kemiasta, fysiikasta ja ihmisen fysiologiasta. Tuominen sai mukaan myös muita asiantuntijoita.

”Lasia ovat olleet kehittämässä Helsingin ja Turun yliopistojen laboratoriot sekä lääkäreitä ja aivotutkijoita.”

Jostakin piti kuitenkin löytyä joku, joka osaisi valmistaa itse lasin.

Tuominen lähestyi suunnitelmallaan lasinpuhaltajamestaria Kari Alakoskea, joka kiinnostui ajatuksesta tehdä ”täydellinen” viskilasi.

Useiden yritysten jälkeen Alakoski sai puhallettua lasin ensimmäisen mallikappaleen, joka oli 16 senttiä korkea ja painoi puoli kiloa.

Sen avulla Tuominen havaitsi, että nenään nousevat alkoholin hajut olivat vähentyneet huomattavasti. Suunnitellut tekniset ratkaisut siis toimivat.

Ensimmäisen prototyypin jälkeen piti tehdä vielä yhdeksän muuta ennen kuin lopullinen versio valmistui. Jokainen lasi tehdään käsityönä.

SAVU-lasin kantavana ideana ovat sen reunassa olevat hyllymäiset uurteet.

”Ammattikielellä ne ovat tislaustasoja. Kun viski jää niihin, etanolia haihtuu ja muut tuoksut tulevat pikkuhiljaa esiin. Parin minuutin kohdalla tuoksut ovat hedelmäisiä, minuuttia myöhemmin jo ihan erilaisia.”

Tuominen on ollut erityisen ilahtunut palautteesta, jota hän on saanut ihmisiltä, jotka inhoavat viskiä. Kun hän kerran tarjosi juomaa Lions Club Ladyille, vastaanotto ei ollut riemukas.

”Viskiä, hyi ei me sellaista olla juotu, rouvat ilmoittivat. Mutta kun viski oli ollut pari minuuttia lasissa, niin leidit ihmettelivät, että mitä hajuvettä olen heille kaatanut.”

Tuominen perusti tuotantoa ja markkinointia varten oman yrityksen, Noble Glassin, jonka toimitusjohtaja hän myös on. Lasi sai nimekseen SAVU.

Ensimmäiset viskilasit tulivat myyntiin Suomessa pari vuotta sitten.

Nyt Noble Glass on pyrkimässä Saksan, Pohjois-Amerikan ja Japanin markkinoille. Tuomiselle riittääkin työtä vielä vuosikausiksi.

”Tämän piti olla vain harrastus, mutta se on lähtenyt nyt käsistä. Mutta tämä on vaan niin kivaa.”

