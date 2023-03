Main ContentPlaceholder

Järvenpää | HS Järvenpää

”Pipomies” sai kerättyä kaikki 99 Alepa-pipoa

Alepa-pipoja keräilevä Janne Niskanen on vihdoin saanut urakkansa päätökseen. Kotona on kaikki 99 kaupunginosapipoa, lisäksi kokoelmassa on yksi harvinaisuus – ja yksi ainutlaatuinen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Janne Niskasen päässä komeilee harvinaisuus: pipomies-tekstillä varustettu pipo. Alepa teetti sen varta vasten Niskaselle.