Ruoka­kauppa otti japanilaisen Tiktok-herkun myyntiin – ”Suosio on räjähtänyt”

Järvenpään Citymarkettiin tuli jonkin verrain toiveita japanilaisherkusta. Kun herkut otettiin valikoimiin, suosio yllätti. Yksi syy voi piillä Tiktokissa.

Järvenpään K-Citymarketin valikoimiin on saapunut yllättävä uutuus.

”Maailma parhaaksi ruokakaupaksi” valitun marketin valikoimissa on nimittäin nykyisin mocheja irtomyynnissä. Mocheja on löytynyt kaupan valikoimista ennenkin, mutta nyt niitä saa ostettua yksittäin – kuin irtokarkkien tapaan.

Pakasteiden osastovastaava Nilla Matilainen kertoo, että kevään mittaan irto-mocheista on tullut kauppaan joitakin toiveita. Ensimmäisen viikonlopun aikana kysyntä on ollut Matilaisen mukaan kovaa. Kiinnostus mocheihin on kuitenkin kasvanut jo aiemmin tänä vuonna.

”Tänä keväänä suosio on räjähtänyt. Se on yllättänyt myös maahantuojan, ja mekin jouduimme irto-mocheja vähän aikaa odottelemaan.”

Mochit ovat japanilaisia, lyhytjyväisestä mochigome-riisistä valmistettuja makeita leivonnaisia. Pastellinväristen ja pallonmuotoisten mochien sisältä löytyy useimmiten jäätelöä, hilloa tai makeaa paputahnaa.

Perinteisesti mocheja on mutusteltu erityisesti japanilaista uuttavuotta vietettäessä. Silloin mocheja valmistetaan Mochitsuki-seremoniassa, jossa mochigome-riisiä liotetaan, höyrytetään, survotaan ja lopulta muotoillaan varsinaisiksi leivonnaisiksi.

Viimeistään Tiktok-suosio on kasvattanut mochi-mielenkiintoa myös Suomessa. Tiktokissa jostain syystä useat käyttäjät maistelevat, etsivät ja valmistavat mocheja. Voisi sanoa, että kyseessä on jonkilainen Tiktok-herkku.

Keväällä useat ruokakauppaketjut ovat kertoneet, että mochien myynnissä on ollut tänä vuonna piikkejä.

Lue lisää: Ruokakauppojen hitiksi nousi yllättäen japanilainen jäätelöherkku – Näin sitä voi tehdä itse

Yksittäistä kohderyhmää irto-mocheille Matilainen ei Järvenpäässä osaa sanoa, vaan uudet uutuudet ovat kiinnostaneet monenlaisia asiakkaita. Kokeilunhalu ja mochi-hyllyn sijoituspaikka voivat Matilaisen mukaan vaikuttaa kiinnostukseen ainakin alussa.

Matilainen ei uskalla vielä sanoa, kauanko irto-mochit pysyvät valikoimassa. Hän kuitenkin toivoo, että ne olisivat tulleet jäädäkseen.