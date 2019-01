Kerava

Säästyvätkö nämä töhryiltä? Graffititaiteilijaa pysäytetään kadulla, sillä ihmiset ovat aivan hulluina bussipy

Lunta pyryttää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bussikatosten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keravasta on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pysäkeille asennettujen