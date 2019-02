Bussi suti keskellä risteystä, apuun rientänyt miesjoukko ei saanut autoa hievahtamaankaan – Sitten kaksi 9-vuotiasta poikaa keksi ratkaisun

Kerava

Bussi suti keskellä risteystä, apuun rientänyt miesjoukko ei saanut autoa hievahtamaankaan – Sitten kaksi 9-vu

Keravalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähistöllä lumikasoissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiekkaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omatoiminen