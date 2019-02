Kerava

”Tämä on erilaista ja rauhoittavaa”, sanoo museojoogaan tykästynyt keravalainen Mona Vesterinen

Tänään tutustumme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä kertaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikuntaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keravan liikuntavuosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neljänä maanantaina

Museolla pohdittiin