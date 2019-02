Kerava

Hiukset suomenlampaasta, varpaat herneistä ja kroppa täynnä parittomia sukkia – ihmisen kokoinen Nikolai synty

Keravan keskustan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poskien muotoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauppaneuvos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nikolain tekijät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seppälä on

Nikolai-nuken

Nikolai tekee

Nikolaita kerros