Kerava

Lapset alkoivat ommella kestokasseja korvatakseen muovipussit – ja se sai sosiaalisen median tolaltaan

Keravalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuitenkin myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kestokassien

Facebook-ryhmissä

Yksi kestokiistelyn