Kerava

Keskellä Keravaa rapistuu Anttilan apea talo, jonka ikkunoita kivitetään säpäleiksi – Rakennuksen kohtalo ratk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Rakennusta ei nykyisellään kannata korjata, mutta sitä pitäisi hallita, ettei se muodostuisi raunioksi Keravan keskustaan.”

OP Ryhmän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hanketta on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupungin esittämiä

Vuonna 1979