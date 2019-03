Kerava

Nyt ei rakenneta stadionia tai palloiluhallia – E-urheilijoille etsitään tiloja Keravalta

Keravan kaupunki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keravalla on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunki huomioi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtuman