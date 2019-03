Kerava

joka viidennessä elintarvikeviranomaisten keravalaisravintoloihin tekemässä tarkastuksessa löytyy korjaamista vaativia puutteita.Puutteet voivat liittyä esimerkiksi elintarvikkeiden säilytyksen lämpötiloihin. Ne heikentävät Ruokaviraston mukaan elintarviketurvallisuutta tai johtavat harhaan. Ongelmat on korjattava määräajassa.Keravalaisiin ravintoloihin on tehty oivahymy.fi -sivustolta löytyvien tietojen mukaan joulukuun 2013 jälkeen kaikkiaan 81 tarkastusta. Niistä 15:ssä eli noin 18,5 prosentissa on löytynyt korjaamista vaativia puutteita. 34 tarkastuksessa ei ole löytynyt minkäänlaista huomautettavaa ja 32 tarkastuksessa on löytynyt pieniä puutteita.Ravintoloiden tuoreimmissa tarkastuksissa vain kahdessa 33 ravintolasta on löytynyt korjaamista vaativia puutteita.ravintoloiden ja muiden ruokapaikkojen elintarviketurvallisuus on pääosin hyvässä kunnossa. Keravan ruokapaikkoihin on tehty oivahymy.fi -sivustolta löytyvien tietojen perusteella joulukuun 2013 jälkeen yhteensä yli 300 tarkastusta.Tarkastuksissa 51 prosenttia on johtanut parhaaseen arvosanaan eikä yksikään ruokapaikka ole saanut oivahymy.fi-sivuilta löytyvien tietojen mukaan huonointa mahdollista arvosanaa. Korjaamista vaativia puutteita on löytynyt 13,7 prosentissa tarkastuksista.Jos tarkastelua rajaa vain tuoreimpiin tarkastuksiin, 91 paikkaa (53,2 prosenttia) on saanut elintarviketurvallisuudesta parhaimman arvosanan. Tuoreimmissa tarkastuksissa korjattavaa on löytynyt kymmenestä paikasta (5,8 prosenttia).Ruokapaikalla tarkoitetaan ravintoloita, ruokaloita, pubeja, kahviloita, grillejä ja myymälöitä.