kaupunki myy kymmenen pientalotonttia, jotka sijaitsevat Kalevassa, Sompiossa ja Saviolla.Kalevassa sijaitsevat tontit myydään tarjousten perusteella. Sompiossa ja Saviolla sijaitsevat tontit puolestaan myydään kiinteähintaisina.Mikäli tonttiin on useampia hakijoita, tontinsaaja arvotaan. Kirjalliset ostotarjoukset ja tonttien haku on tehtävä 31. toukokuuta mennessä.Ostamisen sijasta Savion tontit voi myös vuokrata. Tontinsaaja arvotaan, jos tonttia hakee useampi kuin yksi hakija.Lopullisen päätöksen tonttien myynnistä tai vuokrauksesta tekee kaupunkikehitysjohtaja, ja kaupungilla on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjouskilpailussa mukana oleva tarjous.Lisätietoa tonttihausta löytyy Keravan kaupungin nettisivuilta.