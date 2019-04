Kerava

Lassila & Tikanojan aloittaa taloyhtiöiden muovinkeräyksen Keravalla ja Järvenpäässä

Lassila & Tikanoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinteistökohtainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikaisu 18.4.2019 kello 14.20: Jutussa todettiin alun perin virheellisesti, että kiinteistökohtainen muovinkeräys käynnistyy nyt Keravalla ja Järvenpäässä. Kyse on uudesta toiminnasta vain Lassila & Tikanojalle, sillä Keräyspaperi & kuljetus Lindholm ky on tarjonnut palvelua jo aiemmin. Juttuun lisätty Kiertokapula Oy:n tilanne.