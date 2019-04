Kerava

Asukkaiden toive toteutui: Pyörivä keinu säilyy Keravan Palomäenpuistossa

Kerava kunnostaa Palomäenpuistoa asukkaiden toiveiden mukaisesti.Keravan kaupunki kysyi tammikuussa keravalaisilta ideoita Palomäenpuiston peruskorjauksen suunnittelun avuksi. Asukaskyselyn vastausten perusteella leikkipuistoa suunnitellaan luontoteeman ympärille. Puistoon tulee niin ikään lisää ulkokuntosalilaitteita. Puiston valaistusta on myös tarkoitus parantaa, ja puistossa oleva pyörivä keinu säilytetään.Tärkeimmiksi kehittämistarpeiksi peruskorjauksen yhteydessä vastaajat valitsivat leikkivälineet lapsille, valaistuksen ja kuntoiluvälineet aikuisille. Leikkipuiston teemoista mieluisimmaksi valikoitui luontoteema.”Puistossa oleva pyörivä keinu sai vastaajilta paljon kehuja, minkä takia keinu on päätetty säilyttää. Keinun kunto on tarkastettu ja sen on todettu olevan hyvässä kunnossa, joten säilyttämiselle ei ole esteitä”, Palomäenpuiston peruskorjauksesta vastaava suunnitteluinsinööri Ulla Eriksson kertoo Keravan kaupungin tiedotteessa.Koska puiston valaistus nousi vastauksissa tärkeäksi kehittämiskohteeksi, peruskorjauksen yhteydessä parannetaan myös puiston valaistusta.Asukaskyselyyn saatiin 142 vastausta.