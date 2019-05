Kerava

Poliisi tutkii: Miesjoukon väitetään hakanneen ihmisiä astaloilla parkkipaikalla, myöhemmin olisi vielä lyöty

Itä-Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy