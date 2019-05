Kerava

13-vuotiaan pojan puukotus järkyttää Keravalla – Kaupungille on tulossa valvontakameroita

Uutinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.facebook.com/Keravankaupunki/posts/1409805025826501

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunkilaisten

https://www.hs.fi/kaupunki/kerava/art-2000006092111.html?share=35041c3e92658a7f80dd6e03b1140aeb&fbclid=IwAR1PLosRV30JM9Vz5_kNeaU7RSzOpUlxIV1fhuSAB6_OKKorH7RitvC5IZk