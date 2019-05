Kerava

Ihmiset vauvoista 90-vuotiaisiin aiotaan laittaa asumaan samaan kortteliin Keravalla

Keravalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keravan kaupunki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy