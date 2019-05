Kerava

Keravan monitoimihallin suunnittelu lähtee nyt toden teolla liikkeelle

Keravan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvittelyssä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaavoitushanke

https://www.hs.fi/kaupunki/kerava/art-2000006023920.html