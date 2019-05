Kerava

Mies raiskasi ja surmasi 16-vuotiaan tytön Keravalla – Oikeus tuomitsi tekijän murhasta elinkautiseen vankeute

Markus Kristian Kolehmainen on tuomittu Helsingin hovioikeudessa murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeus oli tuominnut hänet aiemmin taposta.



16-vuotias tyttö löytyi kuolleena kerrostalon pihalta Keravalta itsenäisyyspäivän aamuna 2017. Hänet oli surmattu edellisyönä läheisessä asunnossa.



Kolehmaisella on aiempaa rikostaustaa. Hänet on tuomittu muun muassa useista seksuaalirikoksista, myös lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.