Sukupuoltaan naiseksi korjaava mies kieltäytyi siviilipalveluksesta: Oikeus jätti tuomitsematta

hovioikeus on vapauttanut parikymppisen naisen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä langetetusta tuomiosta. Samalla hovioikeus vapautti hänet rikosuhrimaksun suorittamisesta valtiolle. Ratkaisu oli yksimielinen.Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Keravalla asuneen naisen helmikuussa 2018 siviilipalveluksesta kieltäytymisestä lähes puoleksi vuodeksi, 173 päiväksi, vankeuteen.Rangaistus olisi vankeuden sijasta ollut samanpituinen valvontarangaistus. Lisäksi käräjäoikeus määräsi naisen maksamaan valtiolle rikosuhrimaksua 40 euroa.Hovioikeuteen tuomiostaan valittanut nainen vaati, että syyte ja rikosuhrimaksu hylätään tai hänet jätetään rangaistukseen tuomitsematta.Hän vetosi siihen, että kieltäytyminen siviilipalveluksesta tapahtui, kun hän oli mies, mutta hän oli korjaamassa sukupuoltaan naiseksi, eikä naisilla ole asevelvollisuutta.ja myös hovioikeudelle toimittamassa valituksessaan nainen kertoo kieltäytyneensä siviilipalveluksesta vakaumuksensa takia. Hänen mukaansa siviilipalvelusvelvollisuus on syrjivä uskonnon, sukupuolen ja asuinpaikan perusteella. Hän myös vetosi siihen, että Helsingin hovioikeus on aiemmin vastaavanlaisessa tapauksessa hylännyt syytteen.Tuomiostaan nyt vapautetun naisen olisi pitänyt aloittaa 347 päivän mittainen siviilipalvelus kesällä 2017. Sen ensimmäisenä suorittamispäivänä hän ilmoitti Siviilipalveluskeskukseen kirjallisesti kieltäytyvänsä palveluksesta vakaumuksensa tähden. Hän ei suorittanut siviilipalvelustaan yhtään päivää.Runsaat puoli vuotta myöhemmin asiaa käsitellyt Itä-Uudenmaan käräjäoikeus piti syytetyn perusteluja ”sinänsä tosina” ja ymmärrettävinä. Se kuitenkin totesi, ettei sillä ollut sen hetkinen lainsäädäntö ja sitä koskeva oikeuskäytäntö huomioiden muuta mahdollisuutta kuin katsoa naisen syyllistyneen siviilipalveluksesta kieltäytymiseen, ja se langetti tuomionsa.Syyttäjä vaati hovioikeudelta naisen valituksen hylkäämistä, sillä sukupuolen korjaaminen ei sen mukaan vaikuttanut asiaan. Syyttäjän mukaan myös naiset ovat siviilipalvelusvelvollisia, mikäli ovat hakeutuneet asepalveluksessa siviilipalvelukseen.Muutosta tuomioonsa hakenut oli syyttäjän mukaan asevelvollinen, kun haki siviilipalvelukseen ja siviilipalvelusvelvollinen, kun kieltäytyi sen suorittamisesta.hovioikeuden mukaan vasta nimenmuutokseen perustuvaa ilmoitusta sukupuolen korjaamisesta ei voida pitää vapauttavana perusteena siviilipalveluksesta kieltäytymisestä.Sen sijaan hovioikeus perusteli vapauttavaa ratkaisuaan muun muassa helmikuussa 2018 antamallaan lainvoimaisella tuomiolla, joka hylkäsi syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä.Siinä hovioikeus katsoi, ettei vakaata pasifistista vakaumusta ole perusteltua asettaa eriarvoiseen asemaan Jehovan todistajien vakaumukseen nähden. Tuomitseminen rangaistukseen johtaisi yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon vastaiseen lopputulokseen.Tämän jälkeen lakia muutettiin. Huhtikuussa voimaan tuli lakimuutos, jonka mukaan Jehovan todistajat eivät ole enää vapautettuja asevelvollisuudesta.Hovioikeus kuitenkin katsoi, ettei sillä ole merkitystä, sillä lainsäädäntö on ollut syrjivä silloin, kun tuomiostaan valittanut kieltäytyi siviilipalveluksesta. Sen takia hovioikeus sovelsi lievemmän lain periaatetta, joka tässä tapauksessa on rikoksen tekoaikana voimassa ollut laki.Hovioikeuden mukaan asiaa ratkaistaessa merkitystä ei ollut sillä, että tuomiostaan valittanut on myöhemmin ilmoittanut korjaavansa sukupuolensa naiseksi. Hovioikeuden mukaan väestörekisterijärjestelmän kannalta valittajan sukupuolen korjausprosessi on kesken, eikä nimenmuutokseen perustuvaa ilmoitusta sukupuolen korjaamisesta voida pitää vapauttavana perusteena.Sen sijaan se antoi jossakin määrin merkitystä sille, että tuomiostaan valittanut oli vapautettu helmikuussa 2019 siviilipalveluksen suorittamisesta kokonaan. Näillä perustein syyte siviilipalveluksesta kieltäytymisestä hylättiin ja nainen vapautettiin rangaistuksesta.