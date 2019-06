Kerava

Keravalla tapahtuu kummia: Terveysmenot pienenevät vaikka muualla ne kasvavat nopeasti

Keskisuurten

Keskisuurten

Selvityksestä

Eniten

kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kasvoivat selvästi viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Poikkeuksiakin on, kuten Keravan kaupunki.Keravan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat 10,9 prosenttia keskimääräistä pienemmät, eli euroissa mitattuna 14 miljoonaa euroa keskiarvokustannuksia pienemmät.Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton tiistaina julkaisemasta selvityksestä, joka käsittelee suurten kaupunkien terveydenhuollon ja keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia vuodelta 2018.Keskisuuria kaupunkeja koskeneessa vertailussa mukana oli kaksi kuntayhtymää ja 11 kuntaa: Mäntsälän ja Pornaisen kunnan käsittävä Mustijoen perusturva, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Porvoo, Rovaniemi, Salo, Sipoo ja Tuusula.kuntien sosiaali- ja terveyshuollon kokonaiskustannukset olivat viime vuonna yhteensä 1,8 miljardia euroa eli 3 469 euroa asukasta kohden. Ikävakioituna summa oli 3 545 euroa per asukas. Ikävakioinnilla kustannukset muunnetaan vertailukelpoisiksi niin, että eri ikäryhmissä olevien asukkaiden suhteellinen määrä oletetaan yhtä suureksi kuin kaupungeissa keskimäärin.Kustannusten kasvu keskisuurissa kunnissa vuoden 2017 ja vuoden 2018 välillä oli vuoden 2018 rahan arvoon suhteutettuna yhteensä kaksi prosenttia.Keravalla ikävakioidut kokonaiskustannukset vuonna 2018 olivat vertailun toiseksi pienemmät. Ikävakioituna sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset per keravalainen olivat yhteensä 3 159 euroa. Kustannukset pienenivät rahassa mitattuna tasan prosentin vuodesta 2017.Keravan lisäksi kustannuksiaan pystyivät verrokkikunnista alentamaan vain Porvoo (2,1 prosenttia) ja Kirkkonummi (0,3 prosenttia).”Kustannusten aleneminen selittyy sillä, että kunnat ovat panostaneet ennaltaehkäisevään, moniammatilliseen avopalveluun ja palveluohjaukseen”, Kuntaliiton erityisasiantuntijatoteaa tiedotteessa.käy ilmi, että Keravalla on käytetty rahaa etenkin perusterveydenhuoltoon. Keravan ikävakioidut perusterveydenhuollon kustannukset olivat 687 euroa per asukas eli vertailukuntien viidenneksi suurimmat.Suun terveydenhuollon kustannukset olivat vertailun toiseksi suurimmat ja laitoshoidon kustannukset kolmanneksi suurimmat.Sosiaalitoimen ikävakioidut kustannukset olivat Keravalla vertailukaupunkien pienimmät, 1 292 euroa per asukas. Vanhuspalvelujen kustannukset olivat vuonna 2018 koko keskisuurten kaupunkien pienimmät, kun taas esimerkiksi toimeentuloturvan ja työllistämispalveluiden sekä lasten ja perheiden palveluiden kustannukset olivat viidenneksi suurimmat.Vertailukuntien joukossa Kerava kuuluu vanhusväestön määrässä mitattuna keskikastiin. Yli 65-vuotiaita asukkaita Keravalla oli 19 prosenttia vuonna 2018.Keskisuurissa kunnissa ja kuntayhtymissä asukkaista hieman yli 21 prosenttia on yli 65-vuotiaita. Heidän palvelut muodostavat hieman alle puolet, 45 prosenttia, kokonaiskustannuksista.ikävakioidut sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kasvoivat edellisvuodesta Mustijoella (7,6 prosenttia) ja Järvenpäässä (5,4 prosenttia). Keravan naapurikunnissa ne nousivat Sipoossa 0,7 prosenttia ja Tuusulassa 3,7 prosenttia.Terveydenhuollon kustannusvertailuja on tehty keskisuurissa kunnissa vuodesta 2000 lähtien. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia on tarkasteltu kokonaisuudessaan vuodesta 2004 asti.Kuntaliiton mukaan keskisuurista kunnista Keravan kustannukset ovat olleet vuodesta 2005 lähtien alle keskiarvon. Sosiaali- ja terveystoimen sekä erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alentuneet vuoden 2016 jälkeen.Keravan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtajakertoo Kuntaliiton tiedotteessa, että Keravalla halutaan kokeilla uusia palvelumuotoja rohkeasti.”Toimintaa on kehitetty integroimalla erikoissairaanhoidon palveluja perustasoon ja kohdistamalla perustason toimintaa vaikuttaviin ja ehkäiseviin palveluihin.”