Kerava

120-kiloinen Tomi Jaakkola, 38, nousee vapaaottelurinkiin Roomassa: ”Ei tässä olla enää nuoruuden iskussa”

Keväällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jaakkolan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keravalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jaakkolalle