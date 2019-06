Kerava

Asfaltointityöt pysäyttävät liikenteen Keravalla: Odotettavissa liikennekatkoksia ja kiertoreittejä

on aloitettu tämän kesän asfaltointiurakat, joiden on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä. Urakat ovat osa kaupungin vuosittaista katujen kunnossapitoa ja rakentamista.Tämän kesän laajimmat kohteet ovat Kytömaantien ja Ylikeravantien uudelleenpäällystykset, jotka alkavat tällä viikolla. Ainakin Kytömaantiellä urakka on jo alkanut. Kohteiden on määrä valmistua heinäkuun puoliväliin mennessä.Keravan kaupungin tiedotteen mukaan asfalttitöitä tehdään myös Sampolankadulla, Asemansillalla, Keskustan kehällä, Myllynummentiellä, Koivikontien loppupäässä sekä pienemmissä kohteissa.yhteydessä uutta asfalttia vedetään terveyskeskuksen pysäköintialueelle sekä muun muassa Kuparisepänkujalle ja Talonväentielle. Lisäksi Ahjontiehen asfaltoidaan levennykset Keravanjoen monitoimitalon työmaan käyttöön.Asfaltointitöitä tehdään pääsääntöisesti arkisin kello 7–18. Ne voivat aiheuttaa muulle liikenteelle kiertoreittejä tai liikenteen pysäytyksiä. Pysäytys kestää enintään 15 minuuttia kerrallaan.