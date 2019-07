Kerava

Matti Eklund tietää, miksi suomalaiset talot kärsivät kosteus­vaurioista: ”Tekemisessä pitää olla moraalia”

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Imatran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elementtitehtaalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Usein esimerkiksi taloyhtiöissä voi oireilla vain perhe tai kaksi, ja muiden voi olla vaikea tajuta kallista remonttia.”

Kosteusvauriot

Kokemuksensa

Toinen

”Rakentamiseen pitää tuoda ammattiylpeyttä jopa oman leivän kustannuksella.”

Uusissa

Yritys

Koska