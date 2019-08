Kerava

Valoisa, tilava ja avara – Vesipinta-alaltaan Keski-Uudenmaan suurin uimahalli sai testaajilta kehuja, vaikka

Mittavan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Allasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peruskorjattu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keravan

Päkkilä