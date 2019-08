Kerava

Keravan terveyskeskukseen hankitaan uutta taidetta: Kokonaisbudjetti on 80 000 euroa

terveyskeskukseen ollaan hankkimassa taidetta yhteensä 80 000 eurolla yhdestä kolmeen taiteilijalta tai taiteilijaryhmältä. Painopiste on aula- ja odotustiloissa, joiden viihtyisyyttä pyritään lisäämään esimerkiksi rakenteisiin integroituvalla taiteella.Yksittäisten taulujen sijaan tarkoitus on siis luoda seinä-, lattia- ja mahdollisesti myös kattorakenteita hyödyntävä kokonaissuunnitelma. Valoisuuden lisäämiseksi osa rakenteista toteutetaan ääntä eristävinä lasipintoina.kokonaisbudjetti on 80 000 euroa, ja se sisältää kaiken taiteilijapalkkioista materiaalikustannuksiin ja julkaisuoikeuksiin. Taiteilijaksi voi hakea avoimen portfoliohaun kautta.Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden käynnistämä haku on tarkoitettu kuvataiteen koulutuksen saaneille ammattilaisille, joilta odotetaan aiempaa kokemusta julkisen taiteen hankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Työryhmässä voi olla myös muiden ammattiryhmien edustajia.Teosten suunnittelussa toivotaan osallistavaa otetta. Taiteilijavalinnat tehdään aiemman tuotannon perusteella.Marraskuussa alkavassa Keravan terveyskeskuksen remontissa uusitaan kokonaan talon länsipäädyn päivystysalue. Lisäksi muun muassa arkisto- ja uima-allastiloihin tehdään uusia vastaanottohuoneita ja henkilökunnan taukotila.Taideteos voi laajentua myös saneerauksen ulkopuolelle jääviin tiloihin. Porfoliohaku on käynnissä 8. syyskuuta saakka.