Helsingin seudulle rakennetaan tuhannen oppilaan suurkoulu

Hanke

rakentaa Keravanjoen monitoimitalon Lapilaan.Monitoimitaloon tulee tilat noin 1 000 oppilaalle. Yhtenäiskoulussa on ala- ja yläkoulu. Se korvaa nykyiset Keravanjoen yhtenäiskoulun Lapilan ja Jaakkolan toimipisteet, jotka on tarkoitus purkaa.Koulu on valmistuttuaan Keravan suurin oppilasmäärältään.Uusi rakennus on kooltaan yli 10 000 bruttoneliömetriä ja siihen sijoittuu myös valmistuskeittiö, jossa voidaan valmistaa 3 000 ruoka-annosta päivässä. Rakennus valmistuu kesällä vuonna 2021.Rakennushankkeen kustannusarvio on noin 36 miljoonaa euroa.toteutetaan yhteistoiminnallisella allianssimallilla, jossa tilaaja, toteuttajat ja suunnittelijat muodostavat yhtenäisen projektiorganisaation.Allianssiin kuuluvat tilaajana Keravan kaupunki sekä Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, talotekniikkasuunnittelusta ja energiatehokkuuskonsultoinnista vastaavat Granlund Oy ja Granlund Consulting Oy ja talotekniikan toteutuksesta vastaava Caverion Suomi Oy. Allianssiin kuuluvat myös rakennusyhtiö YIT Suomi Oy ja rakennesuunnittelusta vastaava WSP Finland Oy.Monitoimitalohankkeen kehitysvaihe käynnistyi viime vuoden keväällä. Eri käyttäjäryhmien toiveita on otettu huomioon hankesuunnitelmassa. Tilat on suunniteltu niin, että ne palvelevat mahdollisimman monipuolisesti myös kaupunkilaisten iltakäyttöä ja harrastustoimintaa.