Parkettimies huijasi vuosia ympäri Helsingin seutua: oikeus tuomitsi vankilaan

hovioikeus on korottanut törkeästä kirjanpitorikoksesta tuomitun keravalaisen parkettimiehen tuomiota muuttamalla sen ehdollisesta vankeudesta vankeusrangaistukseksi ja pidentämällä sitä neljällä kuukaudella. Hovioikeuden tuomio on vuosi ja neljä kuukautta vankeutta.Alun perin Tuusulan käräjäoikeus tuomitsi lokakuussa 2018 parkettilattioihin liittyvää liiketoimintaa harjoittaneen miehen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja 90 tunniksi yhdyskuntapalveluun. Tuomio tuli törkeästä kirjanpitorikoksesta, törkeästä petoksesta ja 16 petoksesta.Sekä tuomittu että syyttäjät valittivat Helsingin hovioikeuteen, joka antoi päätöksensä nyt maanantaina. Hovioikeus poisti lausunnon vankeusrangaistuksen ehdollisuudesta, mutta vapautti tuomitun yhdyskuntapalvelusta.Hovioikeus perusteli tuomion koventamista rikosten lukumäärällä sekä niiden pitkäkestoisuudella, keskinäisellä yhteydellä ja suunnitelmallisuudella.Tuomittu on saanut aiemmin, vuonna 2014, vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen vuosien 2006 – 2009 aikana tehdyistä vastaavanlaisista rikoksista kuin mistä uusikin tuomio tuli. Hänestä on käyty keskustelua netissä jo vuonna 2008.tuli nyt vuosina 2013 – 2016 tehdyistä rikoksista. Tuomittu työllisti itsensä omistamansa yrityksen kautta, mutta nosti samaan aikaan toimeentulotukea.Tämä oli mahdollista, sillä yhtiön vastuunalaiseksi yhtiömieheksi oli merkitty toinen henkilö. Tuomittu ohjasi yritystoiminnasta saatuja tuloja henkilökohtaisille tileilleen, mutta ei ilmoittanut tileistään Keravan kaupungille toimeentulotukihakemuksissaan.Oikeuden mukaan hän teki yritykselle erilaisia hankintoja parkettilakoista mainontapalveluihin mutta jätti ne maksamatta ja otti rahaa omiin menoihinsa. Teko jatkui yli kolme vuotta, ja yli puolet ajasta yrityksen kirjapito on laiminlyöty kokonaan.saavutettu rikoshyöty on yhteensä noin 45 000 euroa, joista suurin yksittäinen summa on runsaat 24 000 euroa. Se muodostuu Keravan kaupungin aiheettomasti maksamista perustoimeentulotuista vuosina 2013 – 2015.Muina asianomistajina on liuta eri alojen yrityksiä. Asianomistajia on kaikkiaan 18. Yksi niistä on Sanoma Media Finland Oy, joka julkaisee muun muassa Helsingin Sanomia.Tuomitun valituksen asianomistajien korvausvaatimuksista hallinto-oikeus jätti tutkimatta jo maaliskuussa annetulla päätöksellä. Näin ollen tuomittu on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa taloudelliset vahingot asianomistajille täysimääräisinä.Hovioikeus piti muilta osin voimassa käräjäoikeuden tuomion, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että käräjäoikeuden langettama neljän vuoden liiketoimintakielto pysyy voimassa. Liiketoimintakielto päättyy lokakuussa 2022.