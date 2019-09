Kerava

Yksi puhelinsoitto vei Sasja Laajoen rautapalloon: ”Nyt loppui stunttihommat, sinusta tulee surmanajaja”

Sasja Laajoki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järvenpäässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomeen

Vaikka

Pari vuotta

Tämän

Sirkusmarkkinat Keravalla 7.–8. syyskuuta.