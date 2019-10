Kerava

19-vuotias mies sai yli vuoden tuomion ryöstettyään nipun muovipusseja – Lopulta tekijä todettiin kuitenkin sy

Helsingin

Tuomittu

hovioikeus on jättänyt 22-vuotiaan miehen tuomitsematta rangaistusseuraamuksiin. Mies ryösti Keravan Asemanaukiolla sijaitsevasta R-kioskista 500 muovipussia ja löi myyjää, kun ei onnistunut anastamaan olutta. Tapaus sattui helmikuussa 2017.Tapahtumat saivat alkunsa, kun tekoaikaan 19-vuotias mies oli kaveriensa kanssa viettämässä aikaa Keravalla eikä onnistunut viemään maksamatta olutta kaupasta. Hän meni kioskille, jossa pyysi myyjältä kahdeksan oluen pakkausta. Myyjä oli huomannut, ettei mies ole kunnossa ja tarkistanut tämän henkilöpaperit.Mies yritti ottaa lukitusta kaapista otetun olutpakkauksen sillä välin, kun myyjä lukitsi kaappia, mutta ei onnistunut siinä. Myyjä esti miestä, pyysi poistumaan ja sanoi soittavansa poliisit. Mies kertoo turhautuneensa ja lyöneensä myyjää.Koska mies ei saanut anastettua olutta, hän otti kioskista mukaansa laatikon, koska ”jotakin oli pakko saada”, ja juoksi asemalle. Myöhemmin junassa hän havaitsi, että laatikossa on muovipusseja.Tuusulan käräjäoikeus tuomitsi miehen huhtikuussa 2018 vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen, sillä ryöstö, jossa käytettiin väkivaltaa, tapahtui koeajalla. Marraskuussa 2016 saatuun näpistys- ja ryöstötuomioon liittynyt koeaika olisi päättynyt vasta vuoden 2018 lopussa.valitti hovioikeuteen ja vaati, että hänen katsotaan syyllistyneen ryöstön sijaan pahoinpitelyyn ja näpistykseen. Samalla hän vaati, että rangaistusta alentavana tekijänä huomioitaisiin hänellä diagnosoitu kehityshäiriö.Hän toimitti hovioikeudelle neljä lisälausumaa, joista viimeisimmän helmikuussa 2019. Sen jälkeen vaati, että hänet jätetään syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta, sillä hän on ollut rikosten hetkellä syyntakeeton.Mies määrättiin mielentilatutkimuksiin puoli vuotta ryöstön jälkeen tekemiensä kahden pahoinpitelyn takia. Ne tapahtuivat elokuussa 2017. Lausunnon mukaan tuomitun lievä älyllinen kehitysvammaisuus on oleellisesti heikentänyt hänen kykyään ymmärtää tekojensa luonne ja seuraukset sekä kontrolloida käyttäytymistään.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on katsonut hänen olleen syyntakeeton, ja hänet on määrätty tahdosta riippumattomaan kehitysvammaisten erityishuoltoon.Hovioikeus katsoi, että tekijä oli syyntakeeton myös ryöstön tehdessään, minkä vuoksi hänet on jätettävä rangaistukseen tuomitsematta. Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.